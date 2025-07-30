يوجين (الولايات المتحدة) : انسحب الاميركي فريد كيرلي بطل العالم السابق في سباق 100 متر من بطولة الولايات المتحدة لالعاب القوى المقررة هذا الاسبوع في ولاية أوريغون، ما يعني غيابه تلقائيا عن بطولة العالم في أيلول/سبتمبر المقبل في طوكيو.

وأعلن كيرلي، الحائز على ميداليتين اولمبيتين في سباق 100 م، عن قراره في رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كتب كيرلي "يجب أن يكون سباق الـ 100 متر سباقا سريعا".

وأضاف "لقد مثّل عام 2025 عقبات عدة. سأحتاج إلى بعض الوقت لأعود إلى المسار الصحيح. لن أتمكن من المشاركة في بطولة الولايات المتحدة لألعاب القوى هذا العام. شكرا لجميع داعمي".

وحاز كيرلي (30 عاما) على ميدالية فضية في سباق 100 م ضمن دورة الالعاب الاولمبية في طوكيو قبل ان ينتزع البرونزية في دورة باريس العام الماضي.

وكان سبق ان حقق الفوز في بطولة العالم لعام 2022 في يوجين، وهو الموقع نفسه الذي سيستضيف البطولة الاميركية التي تشكل ايضا المحطة التأهيلية الى بطولة العالم.

وسجل كيرلي زمنا بلغ 9.98 ثانية في سباق 100 م في أيار/مايو.

الا ان الجدل أحاط بموسمه بعيدا عن المضمار، إذ انسحب في أوائل شهر أيار/مايو من لقاء "غراند سلام تراك" في ميامي بعد ايقافه بتهمة الاعتداء.

وفي كانون الثاني/يناير، ألقت الشرطة القبض عليه في ميامي إثر مشادة كلامية حادة مع ضباط أدت إلى صعقه بالكهرباء.

وُجهت إليه لاحقا تهم الاعتداء على ضابط شرطة ومقاومة الاعتقال، والسلوك غير المنضبط.