يوجين (الولايات المتحدة) : دافع العداء الأميركي كريستيان كولمان عن صديقته شاكاري ريتشاردسون رقم توقيفها من قبل الشرطة بعد اعتدائها عليه في مطار سياتل تاكوما خلال توجههما لخوض تجارب انتقاء المنتخب لمونديال طوكيو لألعاب القوى.

ورأى كولمان بعد حلوله الأحد سادسا في سباق 200 م وفشله بالتالي في التأهل إلى مونديال طوكيو حيث سيتواجد فقط بصحبة المنتخب الأميركي للتتابع، أن توقيف ريتشاردسون لم يكن ضروريا على الإطلاق.

وقالت الشرطة في واشنطن إن العداءة البالغة 25 عاما وبطلة العالم في سباق 100 م أُوقفت الأحد الماضي بعد اشتباكها مع كولمان، بطل العالم 2019 في سباق 100 م، أثناء سفر الثنائي من مطار سياتل تاكوما.

وأفاد تقرير حول توقيف ريتشاردسون، أرسلته شرطة بورت سياتل إلى وكالة فرانس برس عبر البريد الإلكتروني، بأن لقطات فيديو المراقبة أظهرت ريتشاردسون في مشادة كلامية مع كولمان أثناء خروجهما من التفتيش الأمني.

تابع "ثم دفعت ريتشاردسون كولمان بقوة فسقط على عامود قريب... دفعت كولمان مجددا بقوة ليسقط على بعد أمتار قليلة".

شوهدت ريتشاردسون بعد ذلك وهي ترمي سماعات على كولمان الذي لم يرغب بالمشاركة في التحقيق و"رفض أن يكون ضحية" بحسب تقرير الشرطة.

أوقفت ريتشاردسون ثم أُطلق سراحها الإثنين عقب الحادثة التي اعتبرتها الشرطة عنفا أسريا.

ولدى سؤاله الأحد عن الحادثة من قبل وكالة فرانس برس، قال كولمان "بالنسبة لي شخصيا، أشعر أن الوضع برمته كان سيئا. لا أشعر أنه كان ينبغي توقيفها. ما أعنيه أن هناك بين الناس نقاشات ومشاعر وأشياء من هذا القبيل. لديها أمور تحتاج إلى العمل عليها، من أجلها بالطبع. والأمر ينطبق عليّ أيضا وعلى الجميع كذلك. لكني من الأشخاص الذين يؤمنون بالنعمة والرحمة والمحبة".

وقال كولمان، بطل العالم في سباق 100 م لعام 2019، إن الجدل لم يؤثر على تأديته في التجارب الأميركية ولم يلعب دورا في عدم قدرته على الحلول ثالثا في كل من سباقي 100 و200 م.

من جهتها، سقطت ريتشاردسون عند نصف نهائي 200 م الأحد وبالتالي لن تخوضه في مونديال طوكيو، لكنها ستدافع عن لقبها في 100 م.

ورفضت ريتشاردسون التحدث إلى الصحافيين بعد نصف نهائي 200 م، مكتفية بالقول "يوم مبارك".

ورأى كولمان أن ريتشاردسون قادرة على تعويض هذا الاخفاق خلال مشوارها لهذا الموسم، مضيفا "إنها إنسان وشخص رائع... نحن شخصيتان مسيطرتان (تنافسيان حتى بين بعضهما)، وبالنسبة لي، هي أفضل رياضية في العالم. لقد مرّت بالكثير من الأمور... لا يستطيع أحد أن يفهمها، حتى أنا".