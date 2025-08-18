إيلاف من القاهرة: انهار نيمار باكياً في مشهد قد ينهي مسيرته الكروية المثيرة للجدل، فهو أحد أفضل المواهب الكروية الفطرية في التاريخ، ولكنه لم يقدم للكرة العالمية وللبرازيل وللأندية التي لعب لها ما يوازي موهبته الحقيقية، حيث يميل النجم البرازيلي إلى الاستعراض داخل الملعب وخارجه، ويفتقد إلى التركيز بصفة دائمة، مما جعله أقرب إلى "الموديل" والمؤثر أكثر منه إلى نجم الكرة المحترف المنضبط.

NEYMAR DEIXANDO O CAMPO CHORANDO, APÓS A GOLEADA! pic.twitter.com/7RuHcknsav — Narradores Brasileiros (@NarradoresB) August 17, 2025

فضلاً عن تفضيله للمال في كثير من اختياراته للأندية التي انتقل إليها، مما تسبب في عرقلة مسيرته الكروية، وخاصة خطوة الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان في صفقة قياسية مالياً، إلا أنه خسر الكثير كروياً، فقد كان متوهجاً في صفوف برشلونة مع ميسي الذي وعده بأنه سوف يجعله يحصل على الكرة الذهبية، ولكن أحلام نيمار تبخرت لأسباب تتعلق بعشقه للمال أولاً.

فقد تلقى النجم البرازيلي الخسارة الأكبر في مسيرته مع كرة القدم في خسارة فريقه سانتوس أمام فاسكو دا غاما بنتيجة قوامها 6-0 ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري البرازيلي، مساء الأحد.

وعاد نيمار إلى ناديه القديم سانتوس الذي انطلق منه إلى برشلونة الإسباني في صيف 2013 خلال فترة الانتقالات الشتوية في الشتاء الماضي قادما من الهلال السعودي، ومدد تعاقده مؤخرا حتى نهاية العام الجاري، في محاولة منه لتحقيق أحلامه مع فريق طفولته وصباه، إلا أن الحلم يتحول إلى كابوس.

الهزيمة بسداسية جعلت نيمار في قلب الفضيحة الكروية المدوية، حيث أكد أنه يشعر بالعار، حيث لم يسبق له طوال مسيرته أن تعرض لمثل هذه الإهانة الكروية.

سانتوس واصل نتائجه المخيبة ليتجمد رصيده عند 21 نقطة من 19 مباراة ليبقى مهددا بالهبوط باحتلاله المركز 15 من أصل 20 فريقا.

أما فاسكو دا غاما فحقق فوزه الخامس هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 19 نقطة من 18 مباراة، ويبقى مهددا أيضا بتواجده في المركز 16 بجدول الترتيب.

وأنهى فاسكو دا غاما الشوط الأول متقدما بهدف وحيد سجله لوكاس بيتون في الدقيقة 18، وأمطر شباك منافسه بخمسة أهداف خلال أقل من 25 دقيقة في الشوط الثاني.



