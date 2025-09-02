مرسيليا : سيحمل قلب الدفاع المغربي الدولي نايف أكرد ألوان مرسيليا الفرنسي قادما من وست هام الإنكليزي، بحسب ما أعلن النادي المتوسطي الثلاثاء.

وكتب مرسيليا "وُلد حيث تشكّل الشمس ظلالها، في القنيطرة، بين المحيط الأطلسي وأحلام الطفولة. نايف أكرد، فتى طويل القامة هادئ السلوك، لم يثر ضجة كبيرة كي يلفت الأنظار اليه. كان يفضّل أن يترك الكرة تتحدث عنه".

بدأ خريج أكاديمية محمد السادس مشواره الاحترافي مع الفتح الرباطي، قبل الانتقال إلى ديجون الفرنسي في 2018 ثم رين في 2020 فاكتشف معه المسابقات الأوروبية في يوروبا ليغ.

انتقل إلى الدوري الإنكليزي حاملا ألوان وست هام في 2022 فأحرز معه مسابقة كونفرنس ليغ القارية، ثم أعاره الموسم الماضي إلى ريال سوسييداد الإسباني حيث لعب 36 مباراة مع الفريق الباسكي.