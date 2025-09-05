الرباط : حجز المنتخب المغربي بطاقة التأهل الإفريقية الأولى إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، بعد فوزه العريض على ضيفه النيجر 5 0 الأحد في الرباط، في الجولة السابعة ضمن منافسات المجموعة الخامسة من تصفيات القارة السمراء.

واستغل صاحب المركز الرابع في مونديال قطر 2022، النقص العددي في صفوف منافسه بعد طرد عبد اللطيف غومي (26)، ليسجل خمسة أهداف عبر اسماعيل صيباري (29 و38) وأيوب الكعبي (51) والبديلين حمزة إكمان (69) وعزالدين أوناحي (85).

وبات المنتخب المغربي الذي حقق إنجازا تاريخيا في المونديال الماضي، في كونه أول منتخب إفريقي وعربي يتأهل إلى نصف النهائي، أول المتأهلين من القارة السمراء وثاني العرب بعد الأردن.

واحتفل "أسود الأطلس" بتأهلهم، في افتتاح ملعب الأمير مولاي عبدالله الجديد الواقع على بعد 7 كلم من وسط الرباط الذي أعيد تشييده بعد هدم الاستاد القديم واستغرق تشييده نحو عامين ليصبح بسعة 68 ألف متفرج.

ورفع المنتخب المغربي رصيده في المجموعة الخامسة إلى 18 نقطة في الصدارة، بفارق 8 نقاط عن تنزانيا التي تعادلت مع الكونغو 1 1.

وافتتح صيباري التسجيل بتسديدة من داخل المنطقة بعدما تابع عرضية من الجهة اليسرى تغيّر مسارها من الدفاع (29)، قبل أن يضيف الثاني بطريقة مشابهة إنما من الجهة المقابلة بعد تمريرة طويلة من أشرف حكيمي (38).

وسجل الكعبي هدفا ثالثا جميلا بتسديدة من داخل المنطقة إثر تمريرة من يوسف بلعماري (51).

وبعد ثلاث دقائق من دخوله، سجل إكمان الهدف الرابع برأسية بعد متابعته تمريرة رأسية أيضا من نايف أكرد (69).