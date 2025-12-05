إيلاف من واشنطن: شهدت العاصمة الأميركية واشنطن الجمعة قرعة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، التي ستقام للمرة الأولى في 3 دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وأسفرت عن مواجهات متوازنة في مرحلة المجموعات، وإن كانت بعض المجموعات قد جاءت معقدة إلى حد كبير.

وأسفرت القرعة عن مجموعة صعبة للمنتخب السعودي مع إسبانيا و الرأس الأخضر وأوروغواي.

وكذلك وقع المنتخب الأردني في مجموعة معقدة مع الأرجنتين والجزائر والنمسا، أي أن هذه المجموعة سوف تشهد صداماً كروياً عربياً بين الأردن والجزائر.

أما المنتخب المغربي فسوف يواجه البرازيل في مواجهة للتاريخ، ومعهما في المجموعة، هايتي، واسكتلندا، وهي نظرياً مجموعة في متناول المغرب، ولا يوجد بها مباراة صعبة سوى موقعة المغرب مع البرازيل.

في حين جاء المنتخب المصري في واحدة من المجموعات المتوازنة مع بلجيكا، وإيران، ونيوزيليندا.

أما منتخب تونس، فسوف يواجه هولندا ، واليابان، والفائز من المسار الثاني في الملحق الأوروبي، وهي مجموعة معقدة لنسور قرطاج.

منتخب قطر بدوره أتى في مجموعة واحدة مع كندا، والفائز من المسار الأول في الملحق الأوروبي، وسويسرا.

وفي حال تأهل منتخب العراق من الملحق الحاسم في مارس المقبل، فسوف يقع في المجموعة التاسعة مع فرنسا، والسنغال، والنرويج، وهي المجموعة الأكثر صعوبة على الإطلاق، ولكن أسود الرافدين في حاجة للتأهل أولاً بعد عبور الملحق الحاسم.

وتحدد مواجهة منتخب العراق للفائز من بوليفيا أمام سورينام المقررة في نصف نهائي الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026.

وجاءت نتائج قرعة مونديال 2026 على النحو التالي:

1)- المجموعة الأولى: المكسيك – جنوب أفريقيا – كوريا الجنوبية – الفائز من المسار الرابع في الملحق الأوروبي.

2)- المجموعة الثانية: كندا – الفائز من المسار الأول في الملحق الأوروبي – قطر – سويسرا.

3)- المجموعة الثالثة: البرازيل – المغرب – هايتي – اسكتلندا.

4)- المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة – باراغواي – أستراليا – الفائز من المسار الثالث في الملحق الأوروبي.

5)- المجموعة الخامسة: ألمانيا – كوراساو – ساحل العاج – الإكوادور.

6)- المجموعة السادسة: هولندا – اليابان – الفائز من المسار الثاني في 7)- الملحق الأوروبي – تونس.

7)- المجموعة السابعة: بلجيكا – مصر – إيران – نيوزيلندا.

8)- المجموعة الثامنة: إسبانيا – الرأس الأخضر – السعودية – أوروغواي.



9)- المجموعة التاسعة: فرنسا – السنغال – الفائز من المسار الثاني في الملحق العالمي – النرويج.

10)- المجموعة العاشرة: الأرجنتين – الجزائر – النمسا – الأردن.

11)- المجموعة الحادية عشرة: البرتغال – الفائز من المسار الأول في الملحق العالمي – أوزبكستان – كولومبيا.

المجموعة الثانية عشرة: إنجلترا – كرواتيا – غانا – بنما.

وتمثل نسخة 2026 أكبر نسخة في تاريخ المونديال بمشاركة 48 منتخبا، مع توزيعها على 12 مجموعة، يتأهل منها أوائل المجموعات والوصيف في كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.