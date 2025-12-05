إيلاف من لندن: كشفت تقارير صحفية بريطانية أن أندية في الدوري السعودي للمحترفين تترقب موقف النجم المصري محمد صلاح، استعدادا لتمويل صفقة انتقاله من ليفربول في حال قرر الرحيل عن "الريدز" خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة تلغراف، الخميس، أن الدوري السعودي في وضع يسمح له بإتمام صفقة تاريخية للتعاقد مع صلاح، خاصة بعد فقدانه مكانه أساسيا في تشكيلة المدرب الهولندي آرني سلوت، حيث جلس على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين في الدوري الإنكليزي بسبب تراجع مستواه.

وتعرض صلاح، منذ بداية الموسم، لانتقادات واسعة مع استمرار صيامه التهديفي، ما أثار تساؤلات حول مستقبله مع ليفربول.

وكان النجم المصري، البالغ من العمر 33 عاما، قد رفض عرضا ضخما بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من نادي الاتحاد السعودي في سبتمبر 2023، مفضلاً تمديد عقده مع ليفربول حتى عام 2027.

ووفقاً لسكاي نيوز نقلاً عن الصحيفة اللندنية، فإن الطريقة التي توقفت بها المفاوضات بين الاتحاد وصلاح قبل عامين قد تفتح الباب أمام إحياء الصفقة مجدداً، في ظل رغبة الأندية السعودية في ضم أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الدوري الإنكليزي.

وكان صلاح قد أكد في تصريحات إعلامية أنه يرتبط بعلاقة جيدة مع مسؤولي الدوري السعودي، قائلا: "علاقتي مع مسؤولي الدوري السعودي ممتازة… كانت المفاوضات جادة، وكانت فرصة جيدة بالنسبة لي. لو لم أجدد مع ليفربول لانتقلت إلى هناك".

ويعد صلاح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنكليزي برصيد 190 هدفا، وقد قاد الفريق الموسم الماضي للتتويج بلقب الدوري مسجلا 29 هدفا ومقدما 18 تمريرة حاسمة في 38 مباراة، بينما اكتفى هذا الموسم بتسجيل 5 أهداف فقط في جميع المسابقات.