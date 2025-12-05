ابوظبي : فرض سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس، الساعي الأحد إلى الفوز بأول لقب له في بطولة العالم للفورمولا واحد، سيطرته على التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة ابوظبي الكبرى، المرحلة الأخيرة من الموسم، بعدما حقق أسرع توقيت الجمعة.

على حلبة مرسى ياس، تفوق نوريس، البالغ 26 عاما، بفارق 8 أجزاء من الألف من الثانية فقط على سيارة ريد بول لمطارده المباشر الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في الأعوام الأربعة الأخيرة، فيما بلغ الفارق 16 جزءا من الألف بينه وبين سائق فيراري شارل لوكلير صاحب المركز الثالث.

وحلّ الوافد الجديد إلى مرسيدس الإيطالي كيمي أنتونيللي رابعا بفارق عُشر ثانية. أما زميل نوريس في الفريق ومنافسه على اللقب الاسترالي أوسكار بياستري، فقد غاب عن الحصة بعدما منح مقعده لسائق الاحتياط في ماكلارين المكسيكي باتو أووارد الذي أنهى التجارب في المركز الرابع عشر بفارق 0.761 ثانية عن الصدارة.

حسابيا، يتصدر نوريس ترتيب البطولة برصيد 408 نقاط، متقدما بـ12 نقطة على فيرستابن و16 نقطة على زميله في الفريق الأسترالي أوسكار بياستري، فيما تبقى 25 نقطة متاحة للمنافسة عليها في أبوظبي.

ويكفي نوريس الصعود إلى منصة التتويج في السباق كي يصبح بطل العالم لعام 2025، بغض النظر عن نتائج منافسيه.

وفي حديثه لشبكة "سكاي سبورتس إف 1"، أوضح مدير ماكلارين زاك براون أن السائقَين سيتنافسان وفق "قواعد البابايا"، أي بفرص متساوية للفوز باللقب، إلى أن يصبح واضحا أن أوامر الفريق ضرورية لحسم البطولة خلال السباق.

وقال "سنرى كيف ستسير الأمور، لكننا لن نخسر اللقب لأننا نحاول حماية المركزين الثالث والرابع، أو السادس والسابع".

وشارك تسعة سائقين شباب في التجارب الحرة الاولى بدلا من السائقين الأساسيين، كما يسمح به النظام، بهدف اكتساب أكبر قدر ممكن من الكيلومترات والخبرة. كان بينهم آرثر لوكلير الذي جلس خلف مقود سيارة فيراري الخاصة بالبطل العالمي سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون، حيث قاد إلى جانب شقيقه شارل، ما أثار أجواء مرحة عبر أجهزة الاتصال الداخلية للفرق.

وقال مهندس السباقات جانبييرو لامبياسي لفيرستابن "لديك لوكلير الصغير على بُعد ثانيتين"، فرد الهولندي قائلا "أجد الأمر مضحكا أنك تسميه الصغير".

كما شارك البريطاني أرفيد ليندلاد، البالغ 18 عاما والذي أعلن هذا الأسبوع كسائق لفريق رايسينغ بولز الموسم المقبل، بدلا من الياباني يوكي تسونودا الذي سيترك مكانه في ريد بول للفرنسي إسحاق حجار.