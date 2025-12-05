EPA

تُسحب اليوم الجمعة، قرعة أكبر نسخة من بطولة كأس العالم لكرة القدم في العاصمة الأمريكية واشنطن حيث سيكشف عن 12 مجموعة.

ويأتي ذلك، قبل أقل من 200 يوم على انطلاق منافسات أول نسخة من المونديال تشهد مشاركة 48 منتخباً مقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مقابل 32 منتخباً في كأس العالم الأخير 2022 التي أقيم في قطر.

وتقام القرعة في مركز كينيدي للفنون الساعة 12:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (17:00 بتوقيت غرينيتش).

كيف ستُسحب القرعة؟

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، آلية سحب القرعة التي ستكشف عن 12 مجموعة تضم في كل منها 4 منتخبات.

ووضعت المنتخبات المشاركة في 4 مستويات استناداً إلى التصنيف الدولي الصادر عن فيفا في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وبينما سيكون مستضيفو البطولة في المستوى الأول، ستوضع بقية المنتخبات المتأهلة الـ 39 موزعة إلى 4 مستويات، على أن توضع 6 منتخبات ستتأهل عبر الملحق الأوروبي والعالمي في المستوى الرابع مباشرة.

وستحسم هوية المتأهلين عبر الملحقين في آذار/مارس 2026.

وسيضم المستوى الأول من القرعة إلى جانب البلدان المستضيفة (كندا والمكسيك والولايات المتحدة)، إسبانيا، والأرجنتين، وفرنسا، وإنجلترا، والبرازيل، والبرتغال، وهولندا، وبلجيكا وألمانيا.

وسيكون المنتخب المغربي، الذي حقق إنجازاً غير مسبوق ببلوغ نصف النهائي في النسخة الماضية، في المستوى الثاني رفقة كرواتيا، وكولومبيا، والأوروغواي، وسويسرا، واليابان، والسنغال، وإيران، وكوريا الجنوبية، والإكوادور، والنمسا، وأستراليا.

وتتواجد منتخبات مصر والجزائر وتونس وقطر والسعودية في المستوى الثالث بصحبة النرويج، وبنما، وأسكتلندا، والباراغواي، وساحل العاج، وأوزبكستان، وجنوب إفريقيا.

أما الأردن المتأهل إلى النهائيات لأول مرة في تاريخه، فسيكون في المستوى الرابع بجانب الرأس الأخضر، وغانا، وكوراساو، وهايتي، ونيوزيلندا إلى جانب المنتخبات الأربعة المتأهلة من الملحق الأوروبي والمنتخبين المتأهلين من الملحق العالمي.

وستبدأ مراسم القرعة بسحب المنتخبات من المستوى الأول إلى المجموعات من الأولى إلى الثانية عشرة، ومن ثم يُستكمل سحب المنتخبات بالترتيب من المستويات 2 و3 و4.

وستوضع المكسيك على رأس المجموعة الأولى، وكندا على رأس الثانية، والولايات المتحدة على رأس الرابعة.

وبعد توزيع المنتخبات إلى المجموعات يتأهل منها بطل ووصيف كل مجموعة، إضافة إلى أفضل ثمانية تحتل المركز الثالث إلى دور الـ 32 الإقصائي الذي استحدث للمرة الأولى في تاريخ المونديال.

إجراء غير مسبوق

Reuters

شهدت عملية إعداد جدول المباريات في المونديال تحديد مسارين لنصف النهائي في إجراء قال فيفا إنه يأتي "حرصاً على مبدأ توازن المنافسة".

وأوضح في بيان، "توخياً للتوازن في توزيع المنتخبات، ستنطوي القرعة على قيود خاصة تنطبق على المنتخبات الأعلى مرتبة في جدول التصنيف العالمي، بحيث سيتم سحب المنتخبين الأفضل تصنيفاً (إسبانيا/المركز الأول) و(الأرجنتين/المركز الثاني) بشكل عشوائي ضمن مسارين مختلفين، وسيُعتمد المبدأ ذاته بالنسبة لكل من (فرنسا/المركز الثالث) و(إنجلترا/المركز الرابع). ومن شأن هذا القيد تجنّب تواجه المنتخبين الأفضل تصنيفاً قبل النهائي إن احتلا المركز الأول في مجموعتيهما".

ويطبق هذا الإجراء للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم.

ومن حيث المبدأ، تقوم القاعدة على عدم وجود أكثر من منتخب من نفس الاتحاد القاري في نفس المجموعة، وهو ما ينطبق على كافة الاتحادات القارية، باستثناء الاتحاد الأوروبي الممثل في البطولة بما مجموعه 16 منتخباً.

ويجب أن تضم كل مجموعة منتخباً أوروبياً واحداً على الأقل، واثنين على الأكثر.

وستنشر التفاصيل النهائية لموعد انطلاق المباريات والملاعب يوم السبت، بعد 24 ساعة من القرعة النهائية، وسُتبث عبر منصات فيفا.

"جائزة سلام" من فيفا

Reuters

خلال القرعة سيمنح فيفا أول جائزة سلام سنوية له بعدما أعلن عنها الشهر الماضي تحت مسمى "جائزة فيفا للسلام".

وقال رئيس (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو، "كرة القدم رمز للسلام، ونيابة عن مجتمع كرة القدم العالمي بأسره، ستُكرّم جائزة الفيفا للسلام - كرة القدم تُوحّد العالم - الجهود الجبارة التي يبذلها الأفراد الذين يُوحّدون الشعوب، وينشرون الأمل في نفوس الأجيال القادمة".

وقال إنفانتينو "في عالم يزداد اضطراباً وانقساماً، من الضروري تكريم المساهمة البارزة لأولئك الذين يعملون بجد لإنهاء الصراعات وجمع الناس بروح السلام. كرة القدم تعني السلام، ونيابةً عن مجتمع كرة القدم العالمي بأكمله، ستُكرِم الجائزة الجهود الهائلة التي يبذلها هؤلاء الأفراد الذين يوحّدون الناس، ويجلبون الأمل للأجيال القادمة".

وبحسب وكالة فرانس برس، فيتوقع أن يحصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الجائزة "بفضل علاقته القوية مع إنفانتينو".

ومنذ عودته إلى منصبه لولاية ثانية في يناير/ كانون الثاني، أصرّ ترامب على استحقاقه جائزة نوبل للسلام لدوره في حل العديد من النزاعات حول العالم وفق ما يقول. لكن لجنة نوبل منحت الجائزة لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو.

وسيشارك النجمان العالميان عارضة الأزياء والمنتجة هايدي كلوم التي شاركت في قرعة نسخة ألمانيا 2006 في بلادها، والممثل الكوميدي كيفن هارت في تقديم حفل سحب القرعة النهائي.