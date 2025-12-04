أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، أنه هاجم "أهدافاً إرهابية" تابعة لحزب الله في جنوب لبنان بعدما وجه إنذاراً لسكان قريتي جباع ومحرونة.

وبعد تنفيذ هذه العملية، عاد الجيش الإسرائيلي ووجه إنذاراً آخر لسكان قريتين أخريين في جنوب لبنان.

وحث الجيش في تحذيره "سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في القريتيْن مجادل برعشيت" على "الإخلاء فوراً والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر".

وقال الجيش إنه سيهاجم بنى تحتية عسكرية أخرى تابعة لحزب الله "على المدى الزمني القريب".

#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان

🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي في أنحاء جنوب لبنان وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة

— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 4, 2025

مضيفاً: "أنتم تتواجدون بالقرب من مباني يستخدمها حزب الله، البقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر".