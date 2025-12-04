أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، أنه هاجم "أهدافاً إرهابية" تابعة لحزب الله في جنوب لبنان بعدما وجه إنذاراً لسكان قريتي جباع ومحرونة.
وبعد تنفيذ هذه العملية، عاد الجيش الإسرائيلي ووجه إنذاراً آخر لسكان قريتين أخريين في جنوب لبنان.
وحث الجيش في تحذيره "سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في القريتيْن مجادل برعشيت" على "الإخلاء فوراً والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر".
وقال الجيش إنه سيهاجم بنى تحتية عسكرية أخرى تابعة لحزب الله "على المدى الزمني القريب".
#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 4, 2025
🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي في أنحاء جنوب لبنان وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة
🔸نحث سكان المباني المحددة بالأحمر في… pic.twitter.com/uLK74sjpug
وقبل تنفيذه الهجوم الأول، وجه الجيش الإسرائيلي إنذاراً إلى سكان قريتي جباع ومحرونة.
وقال خلال توجيه الإنذار الأول، إنه "سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في أنحاء جنوب لبنان وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة".
ودعا في بيان، "سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في القريتيْن التاليتيْن: جباع ومحرونة لإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر".
مضيفاً: "أنتم تتواجدون بالقرب من مباني يستخدمها حزب الله، البقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر".
