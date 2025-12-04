إيلاف من لندن: عيّن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، يوم الخميس، سكرتيره العسكري، اللواء رومان غوفمان، رئيسًا جديدًا للموساد.

ستنتهي فترة ولاية رئيس جهاز التجسس الحالي، ديفيد برنياع، الممتدة لخمس سنوات في يونيو/حزيران 2026. ووفقًا للقناة 12، فإن اختيار نتانياهو لغوفمان - وهو من خارج الموساد - يعني أنه تجاوز المرشحين اللذين اقترحهما برنياع.

وحسب تقرير صحيفة (ذا تايمز اوف اسرائيل) فإنه في حين وُضع التعيين على اللجنة الاستشارية للتعيينات العليا للمراجعة. فإنه لا يُتوقع أن يواجه تعيين غوفمان معارضة كبيرة، على عكس التعيين الأكثر إثارة للجدل للجنرال السابق في جيش الدفاع الإسرائيلي، ديفيد زيني، لقيادة جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، والذي واجه أسابيع من الالتماسات والاستئنافات القضائية. وأدى زيني اليمين الدستورية في نهاية المطاف في أكتوبر/تشرين الأول.

مهاجر من بيلاروسيا

وُلد غوفمان في بيلاروسيا، وانتقل إلى إسرائيل عام 1990 في سن الرابعة عشرة. وخلال مسيرته العسكرية، تدرج في السلك المدرع التابع لجيش الدفاع الإسرائيلي، ليصبح قائد فرقة قبل أن يترك الأدوار القتالية.

وقال مكتب نتانياهو في بيان: "غوفمان ضابطٌ رفيع المستوى. إن تعيينه سكرتيرًا عسكريًا لرئيس الوزراء في خضم الحرب... أثبت امتلاكه قدراتٍ مهنيةً استثنائية، بدءًا من توليه المنصب بسرعةٍ ووصولًا إلى مشاركته الفورية والفعّالة في ساحات الحرب السبع".

وأضاف مكتب رئيس الوزراء أن غوفمان "حافظ على تنسيقٍ مستمرٍّ مع جميع أجهزة الاستخبارات والأمن، وخاصةً الموساد".

وأشاد مكتب نتانياهو بـ"إبداع غوفمان ومبادرته وذكائه ومعرفته العميقة بالعدو وتكتمه التام وسريته التامة".

وأضاف المكتب: "يعتقد رئيس الوزراء أن اللواء غوفمان هو المرشح الأنسب والأكفأ لمنصب مدير الموساد، ويتمنى له النجاح الكبير في هذا المنصب المهم".

وفي حديثه قبيل اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة الميزانية يوم الخميس، أكد نتانياهو أن غوفمان عمل عن كثب مع الموساد طوال الحرب، مشيدًا به على "مبادرته واستعداده للمشاركة".

تهنئة

في غضون ذلك، التقى رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، غوفمان يوم الخميس لتهنئته على تعيينه مديرًا جديدًا للموساد، وفقًا للجيش.

وأكد جيش الدفاع الإسرائيلي في لقائهما أن زامير "أكد على أهمية التعاون بين الجهازين لأمن الدولة، وأن جيش الدفاع سيقف خلفه وسيقدم له المساعدة اللازمة لينجح في أداء دوره".

ويُعتبر غوفمان مقرّبًا من نتانياهو، حيث شغل منصب سكرتيره العسكري لما يقرب من عامين. وخلال تلك الفترة، سافر نيابةً عن رئيس الوزراء في مهام مختلفة، وأشرف على تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء في جيش الدفاع الإسرائيلي.

وكان بدأ خدمته في سلاح المدرعات التابع لجيش الدفاع الإسرائيلي عام ١٩٩٥، ثم خدم قائدًا لوحدة دبابة في اللواء المدرع ١٨٨. في عام ٢٠١١، تولى قيادة الكتيبة ٧٥ من اللواء المدرع السابع، وفي عام ٢٠١٣ شغل منصب ضابط العمليات في الفرقة ٣٦.

وفي عام ٢٠١٥، ترأس غوفمان لواء عتصيون الإقليمي في الضفة الغربية، وفي عام ٢٠١٧ عاد إلى سلاح المدرعات ليقود اللواء المدرع السابع.

وفي خطابٍ شهيرٍ ألقاه عام ٢٠١٨ أمام كبار قادة جيش الدفاع الإسرائيلي، جادل غوفمان قائلاً: "هناك مشكلة واحدة، أنتم لا تنشروننا. مع مرور الوقت، يتطور نمطٌ مُقلقٌ للغاية هنا، وجوهره هو تجنب استخدام القوات البرية".

فرقة باشان

وفي عام ٢٠٢٠، عُيّن غوفمان قائدًا للفرقة الإقليمية ٢١٠ "باشان"، المسؤولة عن الحدود مع سوريا.

خلال تلك الفترة، أشرف غوفمان على الاستخدام المثير للجدل لمراهق إسرائيلي لنشر معلومات سرية على الإنترنت، كجزء من حملة تأثير غير مصرح بها على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد زوّد ضباط استخبارات في جيش الدفاع الإسرائيلي أوري إلماكيس بالمعلومات، بموافقة غوفمان.

زعم غوفمان أنه لا يعرف عمر المراهق، مضيفًا أنه أمر بإعطائه معلومات غير سرية فقط لنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. احتُجز إلماكيس لمدة 18 شهرًا قبل إسقاط التهم عنه.

في عام 2022، ترأس غوفمان قاعدة تدريب تسيليم في جنوب إسرائيل. وخلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، اندفع إلى حدود غزة، وأصيب بجروح خطيرة أثناء مواجهته مع مسلحي حماس في تبادل لإطلاق النار عند مفترق شاعر هنيغف خارج سديروت مباشرة.

وقال نتانياهو: "لقد أصيب هناك، وتعافى، ويبذل جهودًا جبارة من أجل أمن إسرائيل". أنا واثق من أنه سيواصل القيام بذلك بشكل أقوى في منصبه القادم في الموساد.

بعد تعافيه من إصابته، ترك منصبه كرئيس لمنشأة التدريب وانتقل لفترة وجيزة إلى منصب آخر - رئيس أركان منسق أنشطة الحكومة في المناطق بوزارة الدفاع (COGAT).

وثيقة مثيرة

وفي عام ٢٠٢٤، عُيّن سكرتيرًا عسكريًا لنتانياهو. وقبل توليه المنصب، كتب غوفمان وثيقة مثيرة للجدل توصي فيها إسرائيل بالاحتفاظ بالسيطرة العسكرية على قطاع غزة بعد هزيمة حماس في الحرب. وردّ جيش الدفاع الإسرائيلي قائلاً: "هذه وثيقة داخلية وسرية، تُعبّر عن موقف الضابط فقط، ولا تُمثّل الموقف الرسمي لجيش الدفاع الإسرائيلي".

يذكر أن غوفمان هو أحدث ضابط كبير يُعيّن في منصب رفيع خارج الجيش، بعد أن تولى زيني - الذي كان يرأس قيادة التدريب في جيش الدفاع الإسرائيلي - قيادة جهاز الأمن العام (الشاباك). وبالمثل، عُيّن ضابط الشرطة الكبير المتقاعد يورام هاليفي رئيسًا لوحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق.

ويُعدّ تعيين جنرال عسكري رئيسًا للموساد أمرًا نادرًا، ولكنه ليس سابقة.

وكان مئير داغان، وهو لواء خدم في الجيش بين عامي ١٩٦٣ و١٩٩٦، عُيّن عام ٢٠٠٢ رئيسًا لجهاز المخابرات، واستمر في منصبه حتى عام ٢٠١١. داني ياتوم، الذي خدم أيضًا في جيش الدفاع الإسرائيلي بين عامي ١٩٦٣ و١٩٩٦ وكان سكرتيرًا عسكريًا لرئيس الوزراء، أصبح رئيسًا للموساد فور انتهاء خدمته العسكرية، وترأس جهاز المخابرات حتى عام ١٩٩٨.