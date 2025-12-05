باريس (فرنسا) : بعد أحداث خطيرة تسبب بها مشجعوه الغاضبون مساء الأحد، يستضيف نيس الغارق في أزمة داخل وخارج الملعب، أنجيه في أجواء متوترة في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، حيث يسعى باريس سان جرمان إلى استعادة الصدارة من لنس الساعي إلى التمسك بها.

نيس تحت الضغط

على ساحل الريفييرا الفرنسي، امتدت الأزمة الرياضية التي شهدت ست هزائم تواليا في جميع المسابقات، إلى خارج المستطيل الأخضر في أعقاب الأحداث الخطيرة التي وقعت الأحد الماضي، عندما استهدف 200 مشجع غاضب لاعبي نيس وإدارته لدى عودتهم من لوريان على وقع خسارة جديدة (1 3).

وتعصف الازمات بأروقة نادي نيس العاشر برصيد 17 نقطة، في خضم شكاوى وإجازات مرضية وبيان من اللاعبين يندد بـ"قلة الدعم"، ولكن على الرغم من هذا الوضع المتفجر، أعلن المدرب فرانك إيز للاعبيه نيته البقاء.

وقد تؤدي الهزيمة أمام أنجيه صاحب المركز الثاني عشر المتأخر بنقطة واحدة فقط عن نيس، بفريق كوت دازور إلى قاع الترتيب.

سان جرمان للعودة إلى سكة الانتصارات

تخلى سان جرمان بعد هزيمته الثانية في الدوري هذا الموسم أمام موناكو (0 1)، عن صدارة "ليغ1" بفارق نقطة عن لنس (31 مقابل 30).

وبامكان لنس الذي يفتقد لجهود قائده أدريان توماسون للايقاف أن يحتفظ بالمركز الأول الذي غاب عنه منذ 21 عاما، في حال فوزه على نانت السادس عشر.

ويعاني فريق "الكاناري" من تراجع حاد في نتائجه بعد خمس مباريات من دون فوز (تعادلان مقابل ثلاث هزائم).

وفي حال خسارة أو حتى تعادل لنس، يمكن للنادي الباريسي أن يستعيد الصدارة شرط أن يخرج من ملعبه "بارك دي برانس" وفي جعبته النقاط الثلاث أمام رين.

وسيفتقد الباريسيون حارس المرمى لوكاس شوفالييه الذي أصيب في كاحله الأيمن بعد تدخل من السنغالي لامين كامارا لاعب وسط موناكو.

في المقابل وبعد بداية صعبة للموسم، استعاد رين الخامس (24 نقطة) بريقه، فحقق 6 انتصارات، منها 4 تواليا، في مبارياته السبع الاخيرة في الدوري (خسر أمام ستراسبورغ 0 2 في المرحلة الثانية عشرة).

مرسيليا لصدارة موقتة؟

وأهدر مرسيليا فرصة أخرى لانتزاع الصدارة بتعادله على أرضه أمام تولوز (2 2) في الوقت بدل الضائع، في مباراة اتسمت بخيارات فنية خاطئة في نهايتها.

ويحتل فريق المدرب الإيطالي روبرتو دي تزيربي المركز الثالث برصيد 29 نقطة، ويأمل في مواصلة ضغطه على لنس وسان جرمان حيث بامكانه انتزاع الصدارة موقتا في حال فوزه على مضيفه ليل الرابع الجمعة.

ويسعى ليل لفوز ثالث تواليا بعدما تغلب على باريس إف سي 4 2 ولوهافر 1 0، في انجاز لم يتمكن من تحقيقه منذ بداية الموسم.

وعلى أعتاب التأهل الأوروبي، يأمل موناكو السابع في البناء على انتصاره أمام سان جرمان عندما يواجه مضيفه بريست الجمعة أيضا، بينما يسافر ستراسبورغ صاحب المركز الثامن إلى تولوز من دون قائده الهولندي إيمانويل إيميغا الموقوف بعد تصريحات اعتبرت غير لائقة بحق النادي ومنطقة الألزاس.

أوكسير للحفاظ على آماله

ولم يحقق أوكسير، صاحب المركز الأخير، سوى فوزين في 14 مباراة، كان آخرهما في 21 أيلول/سبتمبر على حساب تولوز 1 0 في المرحلة الخامسة.

ويتأخر أوكسير الذي سقط في فخ التعادل في مباراتيه الاخيرتين أمام باريس إف سي سلبا وليون 1 1، بنقطتين فقط عن متز وصيفه في القاع منافسه الأحد في معركة هبوط حاسمة.

ومنح لوريان الخامس عشر (14 نقطة) نفسه بعض المساحة بفوزه على نيس 3 1 في المرحلة الماضية، لكنه يخوض مواجهة صعبة أمام ضيفه ليون السادس الذي استعاد توازنه بتغلبه على نانت بثلاثية نظيفة.

ويحاول باريس اف سي الصاعد حديثا العودة إلى سكة الانتصارات بعد 3 مباريات لم يذق خلالها طعم الفوز (خسارتان وتعادل) عندما يسافر إلى لوهافر.