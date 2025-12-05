لوس انجليس (الولايات المتحدة) : قاد الياباني روي هاتشيمورا فريقه لوس أنجليس ليكرز لفوز مثير على تورونتو رابتورز 123 120 بتسجيله ثلاثية قاتلة قبل صافرة النهاية بتمريرة من المخضرم ليبرون جيمس المكتفي بثماني نقاط أنهت سلسلة مذهلة من 10 نقاط أو أكثر استمرت قرابة 19 عاما، في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الخميس.

وشهدت تورونتو مواجهة نارية بين ثاني كل من المنطقتين الشرقية والغربية، في أمسية غاب عنها نجم ليكرز السلوفيني لوكا دونتشيتش لاسباب شخصية، وتعملق خلالها في صفوف الفائز أوستن ريفز بتحقيقه "دابل دابل" مع 44 نقطة و10 تمريرات حاسمة.

قال هاتشيمورا "كان ذلك جنونيا. لم يسبق لي أن سجلت سلة الفوز".

واكتفى "الملك" ليبرون بـ 8 نقاط و11 كرة حاسمة، منها التمريرة الاخيرة إلى هاتشيمورا، منهيا سلسلة من 1.297 مباراة بدأت في كانون الثاني/يناير 2007 سجل خلالها 10 نقاط أو أكثر.

أكد ليبرون الهداف التاريخي للدوري انه لم يتردد في تمرير الكرة إلى هاتشيمورا في الهجمة الأخيرة لليكرز، حين وجد نفسه غير قادر على تنفيذ رمية ناجحة وكان ريفز أيضا تحت رقابة مشددة.

وأضاف ابن الـ 40 عاما الذي يخوض موسمه الـ 23 في "أن بي ايه": "الأمر يتعلق فقط باللعب بالطريقة الصحيحة. دائما ما أتخذ القرار الصحيح، هكذا تعلمت اللعبة".

وتعود المرة الاخيرة التي فشل فيها ليبرون في تسجيل 10 نقاط أو أكثر إلى 5 كانون الثاني/يناير 2007، وعندما سُئل عن نهاية تلك السلسلة المذهلة، لم يعلٌق، مكتفيا بالقول "لقد فزنا".

وعانى جيمس لإيجاد طريقه إلى سلة رابتورز، فلم ينجح سوى في أربع محاولات من أصل 17، وأهدر جميع محاولاته الثلاثية الخمس.

قال جيه جيه ريديك مدرب ليكرز "كان ليبرون يدرك جيدا عدد النقاط التي سجلها في تلك اللحظة"، مضيفا أنه لم يتفاجأ من رؤية جيمس يُنفذ "اللعبة الصحيحة".

وتابع "لقد فعلها كما يفعل في كثير من الأحيان. آلهة كرة السلة، إذا فعلتها بالطريقة الصحيحة، فإنها تميل إلى مكافأتك".

وسجل سكوتي بارنز 23 نقطة وأضاف براندون إنغرام 20 نقطة لفريق رابتورز الذي سجل سبعة من لاعبين 10 نقاط أو أكثر، ومُني بخسارته الثامنة مقابل 15 فوزا ليتراجع للمركز الثالث في الشرقية خلف ديترويت بيستونز المتصدر (17 5) ونيويورك نيكس (14 7).

ويواصل ليكرز رحلته خارج أرضه ضد سلتيكس في بوسطن الجمعة، علما ان الاخير حقق فوزا كبيرا على ويزاردز 146 101 في واشنطن.

وهو الفوز الثامن لسلتيكس في مبارياته العشر الاخيرة، ليحتل المركز الخامس في الشرقية برصيد 13 فوزا مقابل تسع هزائم.