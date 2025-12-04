ميامي : قال الدولي الألماني السابق توماس مولر إن نتائجه السابقة ضد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لن تكون مهمة عندما يقود فريقه فانكوفر وايتكابس خلال مواجهة انتر ميامي في نهائي الدوري الأميركي لكرة القدم السبت.

ويملك مولر الذي انضم الى فانكوفر في آب/اغسطس قادما من بايرن ميونيخ، سجلا ايجابيا بمواجهة ميسي على مدى أعوام من مواجهاتهما على صعيدي الأندية والمنتخب.

لكن ابن الـ 36 عاما قال إن النتائج السابقة (فاز مولر بسبع من أصل عشر مواجهات جمعته بميسي) ستكون غير مجدية في نهائي الدوري الذي سيقام في فلوريدا.

وقال مولر "أنظر إلى الماضي وأشعر براحة كبيرة حيال ذلك، لأنه أصبح جزءا من التاريخ، وخضت الكثير من التجارب الرائعة في تلك المباريات مع فرقي، لذا كان الأمر ممتعا"، في إشارة إلى انتصاراته على ميسي، ومنها فوز ألمانيا 1 0 على الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2014.

وأردف "لكن هذا لا يهم حقا بالنسبة ليوم السبت، إنها مباراة جديدة".

وأضاف "ربما يمنحك ذلك الشعور بأنني دائما واثق من قدرتي على الفوز على أحدهم أو المنافسة معه كفريق وكفرد. لذلك لا أحتاج كثيرا إلى تاريخي كي أكون واثقا".

كذلك، قلّل مولر من أهمية تفوّق فريقه على انتر ميامي خلال المواجهة السابقة التي جمعتهما في نصفق نهائي دوري أبطال الكونكاكاف عندما فاز وايتكابس على أرضه وخارجها، حاسما النتيجة الاجمالية 5 1.

وأوضح مولر "لقد فازوا على إنتر ميامي مرتين هذا الموسم. لكن ماذا يعني ذلك؟".