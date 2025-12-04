تُقام اليوم مباراتان في بطولة كأس العرب 2025، التي تستضيفها قطر بمشاركة 16 منتخباً، وتستمر حتى الثامن عشر من الشهر الجاري.

وتنطلق مباريات اليوم الرابع بمواجهة بين المنتخبين التونسي والفلسطيني على استاد لوسيل في الدوحة عند الساعة الثانية والنصف بتوقيت غرينتش.

ويأمل المنتخب التونسي تعويض خسارته في مباراته الأولى في الجولة الافتتاحية أمام سوريا، للحفاظ على حظوظه في التأهل إلى الدور ربع النهائي. فيما يسعى المنتخب الفلسطيني إلى تحقيق فوز ثانٍ ورفع حظوظه في التأهل، بعد فوزه في مباراته الأولى على قطر.

ويشارك المنتخب الفلسطيني للمرة السادسة في البطولة، ويعتمد على مجموعة كبيرة من اللاعبين الذين ينشطون في أندية عربية، من بينها الريان القطري والزمالك المصري.

كأس العرب: الجزائر تستهل حملة الدفاع عن اللقب بتعادل مع السودان

"افتتاح مبهر وفوزان لافتان".. تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مع كأس العرب

حضور قياسي للعرب في كأس العالم 2026

وأدرج الفيفا على قائمته لـ"10 نجوم يجب مشاهدتهم في كأس العرب 2025" لاعبَ المنتخب الفلسطيني، عدي الدباغ، الذي "يتمتع بعدّة خصائص أبرزها الديناميكية والتحرك المستمر في خط الهجوم، فضلاً عن قدرته على التسجيل من مختلف الوضعيات، كما يمتلك خبرة مميزة على مستوى الاحتراف في البطولات الأوروبية والخليجية"، بحسب موقع الفيفا.

ويُعتبر الدباغ، لاعب نادي الزمالك المصري، من أبرز اللاعبين الذين يعوّل عليهم المنتخب الفلسطيني في البطولة، وفي رصيده 16 هدفاً و5 تمريرات حاسمة خلال 45 مباراة مع منتخب بلاده.

ومن جهته، يشارك المنتخب التونسي، وصيف النسخة الماضية من البطولة، في المسابقة للمرة الرابعة في تاريخه.

ويعوّل نسور قرطاج على مهاجمهم حازم مستوري، الذي أدرجه الفيفا على قائمته لـ"10 نجوم يجب مشاهدتهم في كأس العرب 2025"، لتميّزه "ببنيته الجسدية القوية وقدرته على الاحتفاظ بالكرة، إضافةً إلى مهاراته التهديفية الكبيرة داخل منطقة الجزاء"، بحسب القائمة.

ويلعب مستوري في صفوف فريق دينامو ماخاتشكالا الروسي.

وحقق منتخب تونس منذ فبراير/شباط الماضي نتائج جيدة، إذ فاز في جميع المباريات الست في تصفيات كأس العالم 2026، من دون أن تتلقى شباكه أي هدف.

سوريا وقطر

Getty Images

يتواجه منتخبا سوريا والدولة المستضيفة قطر في المباراة الثانية اليوم، على استاد خليفة الدولي في الدوحة، عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت غرينتش.

وكان المنتخب السوري قد بدأ مشواره في البطولة الإثنين بفوز مفاجئ على المنتخب التونسي بنتيجة 1-0، فيما بدأ المنتخب القطري مشواره على أرضه بخسارة أمام المنتخب الفلسطيني بنتيجة 0-1 أيضاً.

ويتصدر المجموعة حالياً كلٌّ من المنتخبين السوري والفلسطيني بعد جمع كلٍّ منهما 3 نقاط، فيما بقي المنتخبان القطري والتونسي في المركزين الثالث والرابع بدون نقاط.

وسيغيب عن المنتخب القطري لاعب الوسط عاصم مادبو الذي تعرّض لإصابة خلال مباراة منتخبه أمام المنتخب الفلسطيني الإثنين.

إلّا أنّ التركيز سيكون على نجم خط الهجوم أكرم عفيف، الذي يُعتبر أحد أبرز اللاعبين في القارة الآسيوية على الإطلاق، لقلب النتيجة وربما حصد اللقب الأول لمنتخب قطر في البطولة التي يشارك فيها للمرة الرابعة. وسبق للمنتخب القطري تحقيق المرتبة الثانية عام 1998 على أرضه، والمركز الثالث في نسخة العام 2021 على أرضه أيضاً.

وأدرج الفيفا عفيف على قائمته لـ"10 نجوم يجب مشاهدتهم في كأس العرب 2025"، لتحقيقه إنجازات شخصية كبيرة، أبرزها "حصوله على جائزة أفضل لاعب في آسيا مرتين (2019 و2023)، بالإضافة إلى فوزه بجائزة أفضل لاعب في كأس آسيا الأخيرة، كما احتل المركز الثاني في جائزة الأفضل على الصعيد القاري خلال العام الحالي".

فيما يعوّل المنتخب السوري على قدرات لاعبيه من نجوم الأندية العربية الكبيرة، مثل لاعب الوحدة الإماراتي عمر خريبين، ولاعب الشرطة العراقي محمود المواس، ولاعب الفيصلي الأردني محمد الحلاق، لتأمين النقاط الثلاث الجديدة.