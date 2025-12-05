Poissy (فرنسا) : استأنف المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي الجري في مركز تدريبات باريس سان جرمان، من دون أي إزعاج، بعد شهر من إصابته بالتواء خطير في الكاحل، وفق صور نشرها ناديه ثاني الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتُظهر هذه الصور التي تعود الى يوم أمس الخميس، أفضل لاعب في إفريقيا هذا العام والذي يأمل في المشاركة مع منتخب بلاده في كاس أمم إفريقيا 2025 التي يستضيفها على أرضه في الفترة بين 21 كانون الأول/ديسمبر و18 كانون الثاني/يناير المقبل، وهو يجري على هامش تدريبات المجموعة الباريسية، في تطور وصفه مدربه الإسباني لويس إنريكي بأنه "خبر سار" خلال مؤتمر صحافي الجمعة.

وأضاف إنريكي "ننتظر أن يتعافى، لكن بعد ذلك ستكون هناك كأس الأمم الإفريقية، ومن المفترض أن يعود إلى صفوف منتخب بلاده، وليس إلى الفريق".

ويخوض قائد منتخب "أسود الأطلس" سباقًا مع الزمن للمشاركة في البطولة على أرض بلاده، وهو هدف رئيسي في موسمه، منذ أن تعرض لتدخل عنيف من الجناح الدولي الكولومبي لبايرن ميونيخ الألماني لويس دياس في الجولة الرابعة من دور المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في باريس في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وظهر حكيمي بعد إصابته بالتواء شديد، وهو يرتدي حذاءً واقيًا في قدمه اليسرى خلال تسلّمه جائزة أفضل لاعب إفريقي في 19 تشرين الثاني/نوفمبر في الرباط، فيما تتابع المملكة عن كثب فترة تعافيه قبل 15 يومًا من انطلاق البطولة القارية.