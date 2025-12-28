الرباط : قاد مهاجم الاهلي السعودي رياض محرز منتخب بلاده الجزائر الى اللحاق بمصر ونيجيريا الى ثمن النهائي بتسجيله هدف الفوز في مرمى بوركينا فاسو 1 0 الأحد على ملعب ولي العهد الأمير مولاي الحسن في الرباط وأمام 18522 متفرجا في ختام الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في المغرب.

وسجل القائد محرز الهدف الوحيد في الدقيقة 23 من ركلة جزاء، وهو الثالث له في البطولة بعد ثنائيته في مرمى السودان فانفرد بصدارة الهدافين، ورفع غلته من الاهداف في العرس القاري الى تسعة أهداف معززا رقمه القياسي الجزائري بعدما كان فضّ الشراكة مع لخضر بلومي (6 أهداف) الأربعاء.

وكانت مصر أول المتأهلين بفوزها على جنوب إفريقيا (1 0) الجمعة ضمن منافسات المجموعة الثانية، وتبعتها نيجيريا السبت بفوزها على تونس 3 2 ضمن المجموعة الثالثة.

وضمنت الجزائر الصدارة حيث ستلاقي وصيف المجموعة الرابعة التي تضم السنغال والكونغو الديموقراطية وبنين وبوتسوانا.

وكان السودان أنعش آماله بفوزه على غينيا الاستوائية 1 0 في الدار البيضاء.

وتقام الجولة الثالثة الأخيرة الأربعاء المقبل، فتلعب الجزائر مع غينيا الاستوائية في الرباط، وبوركينا فاسو مع السودان في الدار البيضاء.

وهي المرة الثانية عشرة التي تبلغ فيها الجزائر، بطلة نسختي 1990 و2019 ووصيفة 1980، ثمن النهائي في تاريخها.

واجرى المدرب البوسني السويسري للجزائر فلاديمير بيتكوفيتش ثلاثة تغييرات على تشكيلة مواجهة السودان باشراكه المدافع سمير شرقي اثر تعافيه من الاصابة وجاوين حجام وابراهيم مازة الذي سجل الهدف الثالث في المباراة الاولى، مكان رفيق بلغالي وبغداد بونجاح وفارس شايبي.

في المقابل، أجرى براما تراوريه مدرب بوركينا فاسو تبديلا واحدا باشراكه الجزائري محمد زورغانا لاعب وسط مولودية مكان لاعب وسط البنك الاهلي المصري سايدو سيمبوري.

ووقفت بوركينا فاسو ندا أمام الجزائر في بداية المباراة وبادرت الى الهجوم في اكثر من مناسبة، فيما وجد لاعبو "ثعالب الصحراء" صعوبة في إنهاء الهجمات ونجحوا في واحدة في اقتناص ركلة جزاء سجلها محرز، فيما وقف القائم الايسر أمام رأسية بيار كابوريه.

واندفعت بوركينا فاسو بقوة في الشوط الثاني بحثا عن التعادل لكنها كادت تدفع ثمن ذلك في أكثر من مرة حيث سنحت للجزائر أكثر من فرصة للتعزيز خصوصا لاعب الوسط ابراهيم مازة.

وقام بيتكوفيتش بتبديل اضطراري باخراج حجام بسبب اصابته في كاحل قدمه ودفع ببونجاح مكانه (13).

وحصلت الجزائر على ركلة جزاء اثر عرقلة ريان ايت نوري مدافع مانشستر سيتي الانكليزي داخل المنطقة من مدافع أودنسي الدنماركي اسماعيلا ويدراوغو (21)، فانبرى لها محرز بيسراه على يمين الحارس كوفي كواكو (23).

وحرم القائم الأيسر بيار كابوريه من التعادل برده رأسيته من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية (43).

واضطر بيتكوفيتش مرة ثانية الى استبدال المدافع شرقي بسبب اصابة في العضلة الخلفية لفخذه الايمن فدفع ببلغالي مكانه (60)، كما أخرج محرز واشرك عبد القادر بدران مكانه (60).

واهدر مازة فرصتين سهلتين من انفراد الاولى سددها بجوار القائم الايمن (67)، والثانية أبعدها الحارس قبل ان يشتتها الدفاع (69)، ورأسية لهشام بوداوي من مسافة قريبة بجوار القائم الايمن (75)، وتسديدة لايت نوري ابعدها الحارس الى ركنية (77).