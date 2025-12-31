لندن : يعتقد الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب أرسنال، أن فريقه بدأ يجني ثمار العمل الشاق، مع دخول "المدفعجية" عام 2026 وهم في صدارة الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

فوز أرسنال الكبير 4 1 على ضيفه أستون فيلا، أحد منافسيه على اللقب، الثلاثاء، جعله يتقدم بخمس نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف الذي يواجه سندرلاند خارج أرضه في اليوم الأول من العام الجديد.

وكانت آخر مرة توّج فيها أرسنال بلقب الدوري عام 2004، وعند سؤاله عمّا إذا كان هذا الموسم هو الذي سينهي أكثر من عقدين من الإحباط، أشاد أرتيتا بـ"إيمان الفريق وحيويته".

وقال: "نلعب كل يومين ونصف تقريبًا، الجدول مزدحم جدًا، لدينا مباريات صعبة وإصابات، لكن اللاعبين يواصلون الفوز، والفوز يساعد في كل ذلك".

وأضاف: "كل التضحيات والالتزام الذي تبذله ينعكس في النتائج والأداء الكبير، وهذا مُرضٍ للغاية، لكننا نعلم أن هناك الكثير لنلعب من أجله".

وتابع الإسباني: "إنها طريقة رائعة لإنهاء العام، هذا مؤكد. سنقضي ليلة جيدة مع عائلاتنا في رأس السنة، لكن في اليوم التالي نعود للعمل، ولدينا مباراة أمام بورنموث السبت، ونعرف ما يعنيه ذلك".

وبعد ثلاثة انتصارات متتالية بفارق هدف واحد أمام ولفرهامبتون وإيفرتون وبرايتون، سجل أرسنال أربعة أهداف في مباراة واحدة لأول مرة منذ فوزه الكبير في ديربي شمال لندن على توتنهام في استاد الإمارات في 23 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال الإسباني مارتن سوبيميندي، الذي سجل إلى جانب البرازيلي غابريال والبلجيكي لياندرو تروسار والبرازيلي الآخر غابريال جيزوس في شباك فيلا "كنا بحاجة لهذه المباراة. نلعب على أرضنا، أردنا إنهاء العام في الصدارة، وأمام أستون فيلا، فريق رائع، تكتيكيًا شبه مثالي، لذا نحن سعداء جدًا بالأداء".

وأضاف: "في الشوط الأول واجهنا بعض الصعوبات مع الهجمات المرتدة. في الاستراحة عدّلنا بعض التحركات، وفي الشوط الثاني، عندما سجلنا الهدفين الأول والثاني، أصبحت المباراة مفتوحة وتمكنا من تسجيل أربعة أهداف".