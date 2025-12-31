لوس انجليس (الولايات المتحدة) : سجل كايد كانينغهام 27 نقطة وقاد فريقه ديترويت بيستونز إلى إفساد احتفال "الملك" ليبرون جيمس بعيده الـ41، بالفوز على لوس أنجليس ليكرز 128 106، الثلاثاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه).

وانطلقت المباراة الأخيرة لليكرز على أرضه هذا العام في أجواء احتفالية داخل قاعة "كريبتو دوت كوم أرينا"، حيث كان الجمهور يأمل في تكريم جيمس، بطل الدوري أربع مرات، بمناسبة عيد ميلاده.

لكن ليكرز الذي افتقد المصابين أوستن ريفز والنيجيري غيب فنسنت، ظل طوال اللقاء في مطاردة بيستونز الذي تقدم معظم فترات المباراة.

وكاد أصحاب الأرض يعودون إلى أجواء المنافسة بعدما عادلوا النتيجة 79 79 منتصف الربع الثالث، لكن ذلك كان إشارة لانطلاقة هجومية قوية من ديترويت، الذي تفوق على ليكرز 49 27 في ما تبقى من اللقاء ليحسم الفوز بسهولة.

واصطدمت محاولات ليكرز لبناء أي زخم هجومي بسلسلة من الأخطاء، إذ سجل بيستونز 30 نقطة من أصل 20 خسارة للكرة من جانب ليكرز.

وقال مدرب ليكرز جيه جيه ريديك "فقدان الكرة والنقاط من الهجمات المرتدة قتلتنا الليلة"، مضيفاً أن الإصابات أعاقت محاولاته لتشكيل فريق تنافسي.

وأضاف: "حاولنا فعلاً اللعب بالطريقة الصحيحة كل ليلة، لكن تغيّر التشكيلات والمداورة بين اللاعبين كانت تحدياً للجميع. بناء هوية للفريق أمر صعب".

من جانبه، أشاد جيمس بأداء كانينغهام وفريق بيستونز "كايد يلعب كما يُنتظر من اختيار أول في الدرافت وكلاعب أساسي في فريق قوي. يجب أن نعطيهم الكثير من التقدير، إنهم فريق سريع وناري".

تابع أفضل لاعب في الدوري أربع مرات "لم نلعب بفريق مكتمل طوال الموسم، نفتقد لاعبين مهمين جداً، ومن الصعب إيجاد إيقاع على أرض الملعب. لكن الفريق الأفضل الليلة هو من فاز".

ورفع بيستونز رصيدهم إلى 25 8 ليعززوا صدارتهم للمنطقة الشرقية، فيما تراجع ليكرز إلى المركز الخامس في الغربية (11 20).

وكان كانينغهام واحداً من خمسة لاعبين في ديترويت سجلوا أرقاماً مزدوجة، وأضاف ماركوس ساسر 19 نقطة من مقاعد البدلاء.