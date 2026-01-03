الرباط : وعد المدرب البلجيكي لجنوب إفريقيا هوغو بروس السبت بعدم إظهار "أي رحمة" أمام الكاميرون عندما يواجه منتخبه السابق في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، الأحد في العاصمة الرباط.

سيخوض بروس مباراة "بافانا بافانا" على ملعب المدينة في الرباط ضد المنتخب الذي قاده إلى لقب مفاجئ في نسخة الغابون عام 2017.

وقال في مؤتمر صحافي عشية المواجهة: "مباراة الغد بالتأكيد خاصة بالنسبة لي. عندما تفوز بكأس أمم مع بلد ما، يبقى جزء منهم في قلبك، لكن غداً لا يمكنني أن أكون رحيمًا معهم لأنني الآن مدرب جنوب أفريقيا وأريد الفوز بالمباراة".

وأضاف "إنهم منتخب جيد جدًا، منتخب شاب، ولديهم روح قتالية وعقلية قوية، وهذا يعني أنه إذا أردنا الفوز عليهم يجب أن نكون في أفضل مستوياتنا".

وجمعت الكاميرون سبع نقاط من أصل تسع ممكنة في منافسات المجموعة السادسة وحلت ثانية بفارق الأهداف خلف ساحل العاج المتصدرة وحاملة اللقب وذلك رغم التحضيرات الفوضوية قبل البطولة، إذ أقال رئيس الاتحاد وأسطورة "الأسود غير المروضة" صامويل إيتو المدرب البلجيكي مارك برايس قبل أسابيع قليلة من المباراة الافتتاحية، وعين دافيد باغو بدلاً منه.

وتابع بروس "كنت أفضل مواجهة الكاميرون في النهائي، ربما الآن الأمر مبكر قليلاً. كنت فضوليًا لرؤية الكاميرون بعد كل التغييرات في منتخب بلادهم وفوجئت. لم يكن لديهم وقت كبير للتحضير لكن المدرب قام بعمل جيد، وبالنسبة لنا ستكون مباراة صعبة".

واردف قائلا "لا رحمة غداً! يمكنكم التأكد من ذلك. يجب أن أفوز بهذه المباراة، هذا كل ما يهم".

"تأخر في الوصول الى ملاعب التدريب"

وفي سياق آخر، واصل المدرب البالغ من العمر 73 عامًا انتقاداته للمنظمين بعدما اضطر منتخبه على التدرب في ملعب تدريبات المنتخب المغربي في أكاديمية محمد السادس في مدينة سلا بضواحي العاصمة الرباط، على بعد 45 دقيقة بالسيارة من فندق إقامتهم في الرباط.

وسيلتقي الفائز في مباراة الأحد مع المغرب في ربع النهائي إذا نجح أصحاب الأرض في تخطي تنزانيا في مباراتهم بثمن النهائي غدا ايضا.

وقال بروس: "لا أفهم لماذا سمح الاتحاد الافريقي (كاف) بذلك. يجب أن أقول ذلك لأنه يجعلني غير سعيد".

ولا يخشى بروس التعبير عن آرائه، وانتقاداته للأجواء في هذه النسخة من كأس الأمم لم تلقَ استحساناً لدى المنظمين ولا لدى رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف) الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي.

قال بروس الاسبوع الماضي: "لا أشعر بالأجواء نفسها التي شعرت بها في ساحل العاج والغابون. لا أعرف كيف أشرح ذلك، لكن في ساحل العاج والغابون، في كل ثانية من البطولة كنت تشعر أنك في قلب الحدث. عندما كنا نذهب بالحافلة للتدريب، كان الناس يلوحون بالأعلام، أما هنا فلا تشعر بشيء. لا توجد أجواء، لا توجد تلك الأجواء المعتادة لكأس الأمم الإفريقية. لا أشعر بها هنا".

كما أعرب عن غضبه من ركلة الجزاء المحتسبة بعد خطأ طفيف على قائد الفراعنة محمد صلاح مصدر هدف الفوز 1 0 والتأهل إلى ثمن النهائي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

ويأمل منتخب "بافانا بافانا" الذي تأهل إلى كأس العالم هذا العام، في تكرار إنجازه بالوصول إلى نصف النهائي كما فعل في النسخة الماضية بساحل العاج عام 2024، لكن المدرب يعترف بأن المهمة ستكون صعبة بالنظر إلى قوة المنافسة.