لندن : قال البرتغالي روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، إن النادي لم يجرِ "أي محادثات بشأن إمكانية إبرام تعاقدات جديدة خلال سوق الانتقالات الشتوية، في وقت يعاني فيه الفريق من نقص في العناصر.

ويحتل "الشياطين الحمر" حاليا المركز السادس في ترتيب الدوري الإنكليزي لكرة القدم مع نهاية النصف الأول من الموسم، بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول الذي يشغل المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

إلا أن يونايتد، الذي يواجه ليدز يونايتد يوم الأحد، أهدر عدة فرص في الأسابيع الأخيرة للتقدم إلى المراكز الأربعة الأولى، قبل أن يسقط في فخ التعادل 1 1 أمام ولفرهامبتون متذيل الترتيب، يوم الثلاثاء.

وأوضح أموريم، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الجمعة، أن إبرام صفقات كبيرة خلال شهر كانون الثاني/يناير يبدو أمرا مستبعدا، رغم معاناة الفريق من غيابات عدة بسبب الإصابات أو انشغال بعض اللاعبين بالمشاركات الدولية.

وقال أموريم "سوق الانتقالات لن يغيّر شيئا. لا توجد في الوقت الحالي أي محادثات لإجراء تغييرات على تشكيلة الفريق"، مضيفا "هناك مسار واضح وفكرة سنواصل العمل بها".

وتابع "نحن قريبون من مراكز التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لكننا في الوقت نفسه قريبون أيضا من ثمانية فرق خلفنا، لذلك يجب أن ينصب تركيزنا على المباراة المقبلة فقط. هذا هو كل شيء. تركيزنا هو الفوز في المباراة القادمة".