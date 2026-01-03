برمنغهام (المملكة المتحدة) : تغلب أستون فيلا على نوتنغهام فوريست المتعثر 3 1 في معقله السبت ليخفف من وطأة الهزيمة الثقيلة أمام أرسنال منتصف الأسبوع، ويتقدم موقتا على مانشستر سيتي في وصافة ترتيب الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

في يوم شديد البرودة في برمنغهام، منح هدف المتألق راهنا أولي واتكنز في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري تقدما مستحقا، قبل أن يعزز الاسكتلندي جون ماكغين الأرقام مطلع الثاني (49).

وسجل مورغان غيبس وايت هدف تقليص الفارق للضيوف (61)، لكن ماكغين استغل خطأ فادحا من حارس فوريست البرازيلي جون فيكتور ليعيد الفارق إلى هدفين لصالح فيلا (73) ويلحق الخسارة الرابعة تواليا بنوتنغهام.

وكانت سلسلة انتصارات فيلا التي بلغت 11 مباراة في جميع المسابقات قد توقفت بشكل مفاجئ بالخسارة أمام أرسنال المتصدر 1 4 الثلاثاء، ما أثار الشكوك حول قدرته في مواصلة المنافسة على اللقب.

لكن سجله المميز في "فيلا بارك" بقي سليما، إذ حقق الآن 11 انتصارا متتاليا منذ خسارته أمام كريستال بالاس 0 3 في آب/أغسطس.