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باريس: في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والوقائع الخميس:

بعد عشرة أسابيع من تراجعه، استأنف عدد الإصابات ارتفاعه في أوروبا بحسب منظمة الصحة العالمية التي حذرت من موجة جديدة "ما لم نبق منضبطين".

سجلت روسيا 672 وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة، في حصيلة قياسية جديدة من الوفيات لليوم الثالث على التوالي. كما سجلت في البلاد 21 ألفا و42 إصابة جديدة.

شهادة كوفيد

تدخل شهادة كوفيد التي فرضها الاتحاد الأوروبي لتسهيل السفر، حيّز التنفيذ الخميس، تزامنا مع انطلاق موسم العطل الصيفية، لكن تفشي المتحورة "دلتا" الشديدة العدوى يهدد بالحد من استخدامها.

ستفرض إندونيسيا تدابير "طارئة" اعتبارا من السبت وحتى 20 تموز/يوليو للحد من الارتفاع المقلق للإصابات، بحسب الرئيس جوكو ويدودو، في وقت تبذل السلطات جهودا مضنية لمنع انهيار منظومتها الصحية التي تعاني من الضغط.

وسجل رقم قياسي جديد الخميس في عدد الإصابات الذي تجاوز يوم الخميس وحده ال 25 ألفا في الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا و504 وفيات بالفيروس.

يسير الجيش والشرطة في بنغلادش دوريات في شوارع مقفرة في مستهل تدابير إغلاق صارمة تستمر أسبوعا في بلد يبلغ عدد سكانه 168 مليون نسمة. وطُلب من الناس لزوم منازلهم إلا في حال الطوارئ أو لشراء سلع أساسية.

ارتفاع مقلق وخطير

وقالت الحكومة إن الدولة الواقعة في جنوب آسيا ويبلغ عدد سكانها 168 مليون نسمة تشهد ارتفاعا "مقلقا وخطيرا" في عدد الإصابات وخصوصا بالمتحورة دلتا.

فرضت السلطات إغلاقا جزئيا في العاصمة التونسية وحظرت إقامة الحفلات والفعاليات الرياضية والثقافية وصلاة الجماعة حتى 14 تموز/يوليو، في مسعى للحد من الارتفاع القياسي لأعداد الإصابات والوفيات.

وصلت أول دفعة من السياح الدوليين في منتجع فوكيت الشهير في إطار تدابير لا تلزم الخضوع لحجر، بينما تسعى تايلاند لإنعاش قطاع الصناع المنهك وتجاوز أسوا تفش للفيروس على أراضيها.

قد تصبح المتحورة دلتا من فيروس كورونا طاغية في ألمانيا في الأيام القادمة، ما يعني أن الحظر الحالي المفروض على غالبية المسافرين من بريطانيا والبرتغال يمكن أن يتم رفعه، بحسب وزير الصحة ينس شبان.

وقال شبان إن "دلتا" سيمثل "سبعين إلى ثمانين بالمئة" من الإصابات بكوفيد في بلاده وشدد على ضرورة تطعيم السكان.

لقاح تجريبي غير فعال

أعلنت شركة "كيورفاك" الألمانية أنّ النتائج النهائية لتجربة سريرية واسعة النطاق أجرتها على لقاحها التجريبي المضادّ لكوفيد أظهرت أنّه فعّال بنسبة 48% فقط في الوقاية من المرض، وهو معدّل أقلّ بكثير من اللّقاحات الأخرى التي تعتمد نفس تقنية "ام ار ان ايه ("الحمض النووي الريبوزي المرسال) مثل بايونتيك/فايزر وموديرنا.

تقول منظمة الصحة العالمية إن على الدول المضيفة لمباريات كأس أوروبا لكرة القدم، يورو 2020، أن تراقب بشكل أفضل حركة المشجعين، بما يشمل قبل وصولهم الملاعب وبعد مغادرتها.

ألغت اللجنة الأولمبية في ساموا مشاركة رباعيها الثلاثة في الأولمبياد مشيرة إلى مخاوف مرتبطة بكوفيد، لكنها أكد أن رياضييها المتواجدين في الخارج يمكنهم المشاركة رغم قرار الحظر من جانب السلطات.

تسبب فيروس كورونا بوفاة 3,949,567 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الخميس عند الساعة 10,00 ت غ

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (604,714) تليها البرازيل (518,066) والهند (399,459) فالمكسيك (233,047) ثم البيرو (192,331).

تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية التي تشير إلى أعداد وفيات أكبر بكثير.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الحصيلة المعلنة رسمياً.