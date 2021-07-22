قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



جوهانسبرغ: أثنى رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا على "الاختراق" الذي تحقّق مع إبرام اتفاق بين شركة محلية ومختبرات فايزر-بايونتيك لتصنيع اللقاحات المضادة لكورونا في كايب تاون.

وقال في بيان أنّ "الشراكة بين بيوفاك (الشركة الجنوب إفريقية) ومنتج فايزر للأدوية هي اختراق في جهودنا الرامية للتغلب على عدم المساواة العالمي في اللّقاحات".

وشدّد رئيس جنوب أفريقيا، الذي انتقد مرارًا الدول الغنية لاحتكارها اللقاحات، على أنَّ "حماية الأفارقة تشكّل مساهمة ضرورية وحيوية من أجل حماية البشرية جمعاء"، مندّداً بما وصفه بـ"فصل عنصري" في توزيع اللقاحات.

واعتبر أنَّ هذا التعاون "هو اعتراف بالمهارة والتكنولوجيا الموجودة في قارتنا".

وبموجب الشراكة، ستتولّى بيوفاك ومقرها كايب تاون، تعبئة الأمصال التي ستتسلّمها من المختبرين، بهدف توزيع أكثر من مئة مليون جرعة سنوياً على دول الاتحاد الإفريقي.

وقال المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي لحيازة اللقاحات الملياردير سترايف ماسيوا أنَّ "هذا النوع من شراكة الإنتاج هو الطريقة الوحيدة لضمان حصول إفريقيا على اللقاحات الآن وفي المستقبل".

وبحسب منظمة الصحة العالمية، تلقّى أقل من اثنين في المئة، من إجمالي 1,3 مليار نسمة، جرعتين من اللقاح.