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إيلاف من واشنطن: قال مسؤول في إدارة الغذاء والدواء الأميركية، يوم الخميس، إن تصريح الطوارئ للقاحات كوفيد_19 للأطفال دون سن 12 عامًا يمكن أن يأتي في وقت مبكر قبل منتصف الشتاء، بحسب تقرير نشره موقع "العربية.نت".

وهذه خطوة إيجابية للعديد من الآباء الذين لم يتمكنوا من تطعيم أطفالهم.

وتأمل الإدارة في التحرك بسرعة بعد ذلك للحصول على الموافقة الكاملة للقاحات لهذه الفئة العمرية، وفقا لما أوردته شبكة أن بي سي الأميركية.

وأضاف المسؤول إن إحدى النقاط الشائكة بالنسبة لبعض العائلات التي لا تزال مترددة هي أن اللقاحات المستخدمة حاليًا تدار بموجب تصريح للاستخدام في حالات الطوارئ، ولم تحصل على الموافقة الكاملة من قبل إدارة الغذاء والدواء. وإذا جاءت الموافقة الكاملة بسرعة بعد الموافقة الطارئة، فإنها يمكن أن تخفف من هذا القلق.

وتم ترخيص لقاحات كوفيد_19 فقط للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فأكثر في الولايات المتحدة، ولم يتلق أي منها الموافقة الكاملة حتى الآن.

وأطلقت كل من مودرنا وفايزر تجارب على لقاحات كوفيد-19 للأطفال دون سن 12 عاما في مارس الماضي.

ومن المتوقع ظهور النتائج في الخريف، وسيستغرق الأمر من مسؤولي إدارة الغذاء والدواء الأميركية وقتًا لمراجعة طلبات شركات الأدوية.

وبحسب "العربية.نت"، قال مسؤول إدارة الغذاء والدواء الأميركية إنها تطلب بيانات متابعة السلامة للأطفال دون سن 12 عامًا على مدى من 4-6 أشهر، على عكس بيانات البالغين المطلوبة للتجارب السريرية والتي لا تتجاوز الشهرين. ويمكن ان تجعل هذه البيانات الإضافية عملية منح الموافقة الكاملة أسهل.

وتقدمت شركتا مودرنا وفايزر بطلب للحصول على ترخيص كامل للقاح للبالغين 18 عامًا فما فوق. وقال مسؤول إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن منح الموافقة الكاملة للبالغين هو الأولوية القصوى للوكالة.

وقالت شركة فايزر في بيان لشبكة أن بي سي إنها تتوقع نتائج تجاربها السريرية على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا خلال سبتمبر، ومن ثم يمكنها التقدم بطلب للحصول على موافقة استخدام في حالات الطوارئ. وقالت الشركة "يمكن أن تصل البيانات الخاصة بالأطفال من سن عامين وأقل من 5 سنوات بعد ذلك بوقت قصير"، مضيفة أن النتائج الخاصة بالأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر وحتى عامين قد لا يتم نشرها حتى أكتوبر أو نوفمبر.