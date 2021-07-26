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طهران: تخطى عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إيران عتبة 30 ألف إصابة للمرّة الأولى الإثنين، في ثاني حصيلة قياسيّة خلال أقلّ من أسبوع، وفق أرقام رسميّة.

وأعلنت وزارة الصحة في الجمهوريّة الإسلاميّة، أكثر دول الشرق الأوسط تأثّرًا بجائحة كوفيد-19، تسجيل 31814 إصابة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، إضافة إلى 322 وفاة.