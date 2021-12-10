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الرباط: مدّدت السلطات المغربية الخميس حتّى 31 كانون الأول/ديسمبر الجاري العمل بقرار تعليق رحلات الرّكاب الجوية والبحرية، من وإلى المملكة، وذلك بهدف مكافحة جائحة كوفيد-19.

وقالت المديرية العامة للطيران المدني المغربية في مذكرة إنّه تقرّر تعليق كل الرّحلات من وإلى المغرب من 9 كانون الأول/ديسمبر ولغاية 31 كانون الأول/ديسمبر على أقلّ تقدير".

وأضافت أنّه ستستثنى من هذا القرار الرحلات التي ستخصّص لإعادة مواطنين من الخارج بشرط أن تحصل على موافقات مسبقة.

وإثر قرار المديرية أعلنت الخطوط الملكية المغربية أنّه "سيتمّ إلغاء الرحلات الجوية الدولية للخطوط الملكية المغربية من وإلى المغرب في كلا الاتجاهين ابتداء من 9 كانون الأول/ديسمبر (...) وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2021 في الساعة 23:59" بالتوقيتين المحلّي والعالمي.

والحدود الجوية للمملكة مغلقة منذ 29 تشرين الثاني/نوفمبر بسبب الانتقال السريع لأوميكرون، االنسخة المتحوّرة الجديدة من فيروس كورونا، وعودة تفشّي الجائحة في أوروبا.

سفن الركاب

من جهته قال موقع ميديا 24 المتخصص بالأخبار الاقتصادية إنّ قرار تعليق الرحلات يشمل أيضاً سفن الركاب.

ومنذ أغلقت المملكة حدودها الجوية في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، تم تنظيم رحلات خاصة لإعادة مغربيين عالقين في الخارج إلى ديارهم، ولا سيّما من أوروبا عموماً وفرنسا خصوصاً.

وأتت هذه الإجراءات "حفاظاً على إنجازات المغرب في مكافحة الجائحة"، بحسب ما أعلن وزير الصحة خالد آيت طالب خلال مؤتمر صحافي الخميس.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في المغرب أكثر من 951 ألف شخص، توفي منهم 14.794 وفق آخر حصيلة رسمية.