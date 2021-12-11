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باريس: تسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 5,286,793 شخصًا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الجمعة عند الساعة 11,00 ت غ.

وتأكدت إصابة 267,883,990 شخصاً على الأقل بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية التي تشير إلى أعداد وفيات أكبر بكثير.

الصحة العالمية

وتعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذةً بالاعتبار ارتفاع معدل الوفيات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19، أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث من الحصيلة المعلنة رسمياً.

وتبقى نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورةً أو التي لا تظهر عليها أعراض، غير مكتشفة رغم تكثيف الفحوص في عدد كبير من الدول.

سُجلت الخميس 7585 وفاة إضافية و664,412 إصابة جديدة في العالم.

وبالاستناد الى التقارير الأخيرة، فإن الدول التي سجلت أعلى عدد وفيات في حصيلاتها اليومية هي الولايات المتحدة مع 1310 وفيات جديدة تليها روسيا (1176) ثم الهند (624 وفق حصيلة يومية تشمل زيادة بعد مراجعة البيانات الرسمية).

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (794,648) والإصابات (49,664,506)، وفق أرقام جامعة جونز هوبكنز.

تليها البرازيل بتسجيلها 616,457 وفاة (22,177,059 إصابة)، ثم الهند مع 474,735 وفاة (34,674,744 إصابة) والمكسيك مع 296,188 وفاة (3,911,714 إصابة) وروسيا مع 287,180 وفاة (9,956,679 إصابة).

وبين الدول الأكثر تضررا، تسجل البيرو أعلى معدل وفيات نسبة إلى عدد السكان يبلغ 611 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تليها بلغاريا (421) والبوسنة (393) ومونتينيغرو (373) ومقدونيا الشمالية (369) ثم الجمهورية التشيكية (320).

سجلت أوروبا حتى الساعة 11,00 ت غ الجمعة 1,562,857 وفاة من بين 88,233,779 إصابة، فيما سجلت أميركا اللاتينية والكاريبي 1,546,750 وفاة (46,898,236 إصابة) وسجّلت آسيا 908,876 وفاة (57,641,949 إصابة).

وأحصت الولايات المتحدة وكندا معا 824,511 وفاة (51,486,390 إصابة). وسجّلت إفريقيا 224,420 وفاة (8,878,949 إصابة) ومنطقة الشرق الأوسط 215,983 وفاة (14,420,354 إصابة)، وأحصت أوقيانيا 3396 وفاة (324,609 إصابات).

أعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

ونظرا للتعديلات التي تدخلها السلطات الوطنية على الأعداد أو تأخرها في نشرها، فإن الأرقام التي يتم تحديثها خلال الساعات الـ24 الأخيرة قد لا تتطابق بشكل دقيق مع حصيلة اليوم السابق.