قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



باريس: استمر وباء كوفيد-19 في التسارع هذا الأسبوع في أنحاء العالم، ولا سيما في جنوب أفريقيا حيث رصدت المتحورة أوميركون للمرة الأولى.

في ما يأتي أبرز التطورات هذا الأسبوع، بناء على قواعد بيانات وكالة فرانس برس.

ويجدر الذكر أن عدد الإصابات التي تم تشخيصها لا يعكس سوى جزء بسيط من العدد الفعلي للحالات، وينبغي التعامل مع المقارنات بين الدول بحذر لأن سياسة الفحوص تختلف من بلد إلى آخر.

مع تسجيل 610 آلاف إصابة يوميا في العالم، يواصل مؤشر تفشي العدوى الارتفاع للأسبوع الثامن على التوالي (+3% مقارنة بالأسبوع السابق)، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس حتى الخميس.

تضاعف هذا الأسبوع عدد الإصابات الجديدة (+113%) في إفريقيا، وهي زيادة مسجلة أساسا في جنوب إفريقيا وزيمبابوي.

وضع مستقر في آسيا

كما تسارع انتشار الوباء بشكل حاد في منطقة الولايات المتحدة وكندا (+24%) وبشكل طفيف في أوقيانيا (+3%)، بينما تراجع في أوروبا (-4%) وفي الشرق الأوسط (-5%) وفي أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (-7%) وظل الوضع مستقرا في آسيا.

زيمبابوي أكثر دولة تسارع فيها تفشي فيروس كورونا (+646% مقارنة بالأسبوع السابق، 2800 إصابة جديدة يوميا) رغم أنها تخضع لقيود صارمة، تليها جنوب إفريقيا (+195%، 15 ألف إصابة جديدة يوميا). وهما بفارق كبير الدولتان اللتان سجلتا أعلى تسارع خلال الأسبوع (من بين الدول التي تسجل ما لا يقل عن ألف إصابة يوميا).

وتعاني الدولتان الواقعتان في إفريقيا الجنوبية تفشي المتحورة أوميكرون.

وتأتي بعدهما كوريا الجنوبية (+36%، 5600 إصابة يوميا)، ثم فرنسا (+29%، 47500 إصابة يوميا) والدنمارك (+29%، 5700 إصابة يوميا).

هولندا هي الدولة التي سجلت أكبر انخفاض في عدد الإصابات هذا الأسبوع (-57%، 9500 إصابة يوميا)، تليها النمسا (-46%، 5500 إصابة يوميا) ثم سنغافورة (-42%، 700 إصابة يوميا) والمجر (-24%، 7300 إصابة يوميا) وصربيا (-23%، 1600 إصابة يوميا).

لا تزال الولايات المتحدة بفارق بعيد الدولة التي سجلت أعلى عدد من الإصابات الجديدة بالقيمة المطلقة هذا الأسبوع (120,800 إصابة يوميا، +24%)، تليها ألمانيا (55 ألف، -5%) ثم فرنسا (47500، +29%).

نسبة إلى عدد السكان، وباستثناء الدول الصغيرة، فإن الدولة التي سجلت أعلى عدد من الإصابات الجديدة هذا الأسبوع هي سلوفاكيا (1099 لكل 100 ألف نسمة) والتي خففت قواعد مكافحة كوفيد الجمعة عبر إعادة فتح المتاجر. تليها تشيكيا (982) وبلجيكا (967). ويعني ذلك أنه ثبتت في هذه البلدان إصابة حوالى 1% من السكان هذا الأسبوع.

سجلت الولايات المتحدة أيضا أعلى عدد وفيات يومية، بلغ 1281 وفاة يوميا هذا الأسبوع، تليها روسيا (1195) ثم الهند (627).

على الصعيد العالمي، سجلت 7561 وفاة يوميا هذا الأسبوع، بزيادة قدرها 1%.