قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



باريس: في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير والوقائع الجديدة السبت:

سجلت البيرو، الدولة ذات معدل الوفيات الاعلى نسبة إلى عدد السكان في العالم، أكثر من 100 وفاة الجمعة، وذلك للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، وفق ما ذكرت وزارة الصحة.

باشرت البيرو الجمعة تطبيق ابراز شهادات تثبت تلقي اللقاح المضاد لكوفيد لدخول المتاجر والمصارف والمطارات بسبب ارتفاع عدد الاصابات والوفيات. كما حظرت التجمعات واللقاءات الاجتماعية، بينها تلك التي تُعقد في المنازل والزيارات العائلية، في عيدي الميلاد ورأس السنة.

أعلن وزير الصحة الجمعة رصد أول اصابتين بالمتحورة اوميكرون في جزر موريشيوس تعودان لشخص عائد من جنوب إفريقيا ولامرأة قام زوجها بزيارة هذا البلد.

وافقت السلطات الصحية الفرنسية على استخدام علاج بالأجسام المضادة ابتكرته شركة أسترازينيكا لدى المعرّضين لخطر مرتفع بالإصابة بكوفيد-19 والذين تُظهر اجسامهم مقاومة كبيرة للقاحات المضادة لفيروس كورونا.

على عكس غالبية علاجات كوفيد-19 الأخرى والتي تُعطى للمصابين الذين دخلوا المستشفى لمنع اصابتهم بأعراض خطيرة، فإن علاج ايفوشيلد مخصص لمن لم يصابوا بعد ولكن قد لا يكون لديهم استجابة مناعية كافية.

تجمع نحو 44 ألف متظاهر، بحسب الشرطة، السبت في فيينا للاحتجاج على التطعيم الإجباري المضاد لكوفيد-19، وفرض الحجر على الرافضين تلقي اللقاح.

وكان من المقرر تنظيم 24 مسيرة منفصلة في العاصمة النمسوية، حيث نظم الحزب اليميني المتطرف بشكل خاص "تظاهرة ضخمة" بالقرب من قصر هوفبورغ.

تسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 5,29 ملايين شخص في العالم منذ نهاية عام 2019، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة السبت.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات مع 796,765 حالة تليها البرازيل (616,691) والهند (475,128) والمكسيك (296,385) وروسيا (288,351).

وتعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذةً بالاعتبار ارتفاع معدل الوفيات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19، أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث من الحصيلة المعلنة رسمياً.