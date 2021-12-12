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"إيلاف" من بيروت: تقدم أكثر من 12 ألف شخص بطلبات للحصول على المواقع المرغوبة في وكالة الفضاء الأميركية "ناسا". لكنها اختارت 10 أشخاص في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر نصفهم من الطيارين العسكريين.

وهؤلاء سيواجهون عامين من التدريب قبل أن يصبحوا مؤهلين لرحلات الفضاء.



ولقد قدمت وكالة الفضاء 6 رجال و4 نساء خلال حفل أقيم في هيوستن بينهم عالم فيزياء، طبية، وأخصائي حفر وخبير روبوتات بحرية وجراح رحلات سابق في شركة سبيس إكس، ومهندس حيوي كان بطلا في رياضة ركوب الدرجات الهوائية، كما سيتدرب معهم رائدا فضاء من دولة الإمارات العربية المتحدة.

هذا وتطوع أحد الطيارين، الرائد في سلاح الجو ماركوس بيريوس، وهو من بورتوريكو خلال جلسة أسئلة وأجوبة لقيادة خليفة طائرة هليكوبتر صغيرة بالحجم الطبيعي تابعة لناسا في المريخ.