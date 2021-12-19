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بروكسل: أعلنت المفوضية الأوروبية الأحد التوصل لاتفاق مع شركتي بايونتيك وفايزرلتسليم 20 مليون جرعة إضافية من لقاحهما المضاد لكوفيد للدول الأعضاء في النصف الأول من عام 2022 من أجل تسهيل حملات التطعيم.

واشارت المفوضية في بروكسل إلى أنها قامت أيضاً بتنشيط "الخيار الأول لطلب أكثر من 200 مليون جرعة بموجب العقد الثالث المبرم مع فايزر/بايونتيك".

واضافت أن "هذا الطلب يشمل أيضاً اللقاحات الفعالة ضد المتحورة اوميكرون، إذا أصبحت هذه اللقاحات متاحة" مشيرة إلى أنه من المقرر أن تتم عمليات التسليم في الربع الثاني من عام 2022.

واوضحت في بيان "في الربع الأول من عام 2022 ، ستقدم فايزر/بايونتيك 20 مليون جرعة إضافية من اللقاح (خمسة ملايين في كانون الثاني/يناير، وخمسة ملايين في شباط/فبراير وعشرة ملايين في آذار/مارس). وتضاف هذه الجرعات إلى 195 مليون جرعة سبق أن تم الاتفاق عليها مع فايزر/بايونتيك، ما يرفع العدد الإجمالي للتسليمات في الربع الأول إلى 215 مليونا".

كما تم الاتفاق مع مجموعة موديرنا على تسليم جرعات إضافية خلال الربع الأول من عام 2022.

وقال قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة في بروكسل الخميس إن "تمديد التطعيم للجميع وإدارة الجرعات المعززة أمران حاسمان وعاجلان".

واعتبرت المفوضية أنه "في ضوء الارتفاع السريع المتوقع في عدد الإصابات بالمتحورة أوميكرون، فإن هذا الأمر أكثر إلحاحاً من أي وقت".

وكانت المفوضية الأوروبية ذكرت في وقت سابق أن أوميكرون قد تصبح بحلول منتصف كانون الثاني/يناير المتحورة الأكثر انتشارا في دول الاتحاد الأوروبي حيث تم تطعيم 67 في المئة من السكان بشكل كامل.