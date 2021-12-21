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القدس: وافق المشرعون الإسرائيليون الثلاثاء على إضافة الولايات المتحدة إلى "القائمة الحمراء"التي يمنع السفر اليها وتشمل أكثر من 50 دولة، مع انتشار المتحوّرة أوميكرون من كوفيد-19.

وقالت رونيت غال المتحدثة باسم لجنة الدستور والعدالة والقانون بالكنيست "وافقت اللجنة أيضا على حظر السفر إلى إيطاليا وبلجيكا وألمانيا والمجر والمغرب والبرتغال وكندا وسويسرا وتركيا اعتبارًا من منتصف ليل الثلاثاء". ويطال حظر السفر إلى الولايات المتحدة مئات آلاف الاسرائيليين والمقيمين الذين يحملون الجنسية المزدوجة.