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واشنطن: ستقدم الولايات المتحدة أكثر من نصف مليار دولار كمساعدات إضافية لمنظمات دولية لمكافحة كوفيد-19 في مواجهة تفشي المتحوّرة أوميكرون كما أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء في بيان.

وقال بلينكن "إن الانتشار السريع للمتحورة أوميكرون يعزز الحاجة إلى مواصلة تسريع جهودنا لوضع حد لهذا الوباء لأن لا أحد منا آمن حتى نكون جميعا بأمان".

وأضاف "العالم في مرحلة حرجة في استجابتنا العالمية لهذا الفيروس".

وقال بلينكن إنه من المقرر أن يعقد اجتماعا في وقت لاحق الثلاثاء مع نظرائه من دول أخرى لتنسيق الاستجابة الدولية للمتحورة الجديدة التي أصبحت المهيمنة في الولايات المتحدة.

وتابع "أدعو نظرائي إلى الوفاء بالتزاماتهم وتعزيزها في مكافحة الوباء. يجب أن نعمل معا، ويجب أن نتحرك بسرعة".

ومع هذه المساعدة الإضافية المخصصة لسبع وكالات متعددة الأطراف، تصبح المساعدات الأميركية الإجمالية في هذا المجال 19,6 مليارا، وفقا لوزارة الخارجية.

سيذهب 280 مليون دولار من هذه الأموال الإضافية إلى منظمة الصحة العالمية التي أصبحت مجددا في قلب استراتيجية الصحة الأميركية في عهد الرئيس جو بايدن بعد انقطاع خلال عهد سلفه دونالد ترامب.

وستتلقى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) 170 مليونا للمساعدة في جهودها لتطعيم الفئات الضعيفة.