قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



بوغوتا: رصدت كولومبيا أول ثلاث إصابات بالمتحورة أوميكرون لدى مسافرَين اثنين وافدَين من الولايات المتحدة وآخَر وافد من إسبانيا، على ما أعلنت وزارة الصحة الاثنين.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم رصد إصابتَين في كارتاخينا وواحدة في سانتا مارتا (شمال) لدى كولومبيَّين اثنين ومواطن أميركي، من دون أن تعطي تفاصيل حول وضعهم الصحي.

رصِدت أوميكرون في جنوب إفريقيا في تشرين الثاني/نوفمبر، وأثارت قلقا دفع إلى تشديد القيود الصحية في كل أنحاء العالم.

وسجلت كولومبيا البالغ عدد سكانها 50 مليون نسمة، أكثر من 5 ملايين إصابة بكوفيد ونحو 129400 وفاة منذ بدء انتشار الفيروس.

في القارة الأميركية أصبحت أوميكرون المتحوّرة المهيمنة إلى حدّ كبير في الولايات المتحدة، إذ إنّها تُمثّل 73,2% من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 خلال الأسبوع المنتهي في 18 كانون الأوّل/ديسمبر، وفق ما أظهرت بيانات السلطات الصحّية الأميركيّة.