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نيودلهي: أطلقت الهند حملة لتطعيم المراهقين الذين يبلغون 15 عاماً وما فوق ضد فيروس كورونا، فيما تكثف السلطات التدابير الصحية في المدن الكبرى للحد من انتشار المتحورة أوميكرون المثير للقلق، تجنّباً لتفشي الوباء في البلاد على غرار ما حصل الربيع الماضي.

وأحصت الهند أكثر من مئتي ألف وفاة إبان موجة كوفيد-19 شهدتها بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو غصّت خلالها المستشفيات بالمرضى ومحارق الجثث بالمتوفين.

وسجّلت هذه الموجة الوبائية إثر الحج الهندوسي "كومبه ميلا" الذي يعد أحد أكبر التجمّعات الدينية في العالم، والذي استقطب نحو 25 مليون شخص.

ومنذ ذلك الحين، أعطى العاملون في قطاع الصحة أكثر من 1,4 مليار جرعة من اللقاح، وحصل أقل من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 1,3 مليار على جرعتين بالفعل، وفقًا لبيانات حكومية.

أول جرعة لقاح

صباح الاثنين، اصطف مئات المراهقين مع والديهم في العاصمة نيودلهي أمام مدرسة تحولت إلى مركز طبي لتلقي أول جرعة لقاح.

قال سوماديب البالغ 16 عاماً "إنه لأمر جيد حقًا أن تحصل على أول لقاح" بعد أن تلقى جرعة من لقاح كوفاكسان المطور في الهند معتبراً أنه "بمثابة هدية رأس السنة للأطفال".

وتشعر السلطات بالقلق على خلفية انتشار المتحورة أوميكرون في البلاد وارتفاع عدد الاصابات اليومية. وفي هذا السياق، فرضت بعض أكبر المراكز الحضرية في الهند تدابير صحية جديدة الأسبوع الماضي.

تسجل الهند ثاني أعلى عدد من الإصابات بالفيروس على مستوى العالم مع ما يقرب من 35 مليون إصابة مؤكدة. وسجّلت 481 ألف وفاة، وهي ثالث أعلى حصيلة بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

ستبدأ الهند حملة التطعيم بالجرعة المعززة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا الاثنين المقبل.