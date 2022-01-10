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بكين: أبلغت الصين عن إصابات جديدة بالمتحورة أوميكرون، شديدة العدوى، الاثنين، حيث تواجه البلاد عدة بؤر للوباء قبل أقل من شهر على انطلاق الالعاب الأولمبية في بكين.

ينتهج البلد حيث رُصد فيروس كورونا للمرة الأولى أواخر العام 2019، سياسة "صفر كوفيد" التي سمحت باحتواء الوباء إلى حد ما.

وتضاعف الدولة من يقظتها مع اقتراب دورة الألعاب الأولمبية الشتوية (4-20 شباط/فبراير).

يخضع سكان مدينة شيآن (شمال) الكبيرة البالغ عددهم 13 مليون نسمة للعزل للاسبوع الثالث بعد رصد عشرات الإصابات في نهاية كانون الأول/ديسمبر.

أثار تسجيل عدة حالات بالمتحورة اوميكرون نهاية الاسبوع الماضي في مدينة تيناجين الساحلية الكبيرة الواقعة على بعد حوالى 150 كيلومترًا جنوب شرق بكين، قلق السلطات. وتم الابلاغ عن 21 إصابة جديدة بكوفيد-19 الاثنين في تيانجين.

حجر منزلي

وأوصت المدينة سكانها الذين يصل عددهم تقريبًا إلى 14 مليون شخص، بالبقاء في منازلهم فيما تُجري فحوصات كوفيد-19 واسعة النطاق. تم إغلاق جميع المدارس وتعليق رحلات القطار مع بكين.

وعلى بعد 400 كيلومتر إلى الجنوب الغربي في مقاطعة خنان بوسط البلاد، سجلت مدينة أنيانغ الاثنين اصابتين بأوميكرون على علاقة ببؤرة تيانجين.

وأعلنت المنطقة في أعقاب ذلك أنها ستفحص سكانها البالغ عددهم 5 ملايين نسمة.

وكانت الحياة قد عادت إلى طبيعتها تقريبًا منذ ربيع عام 2020 ، ولم تسجل البلاد رسميًا سوى حالتي وفاة فقط خلال أكثر من عام.