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واشنطن: أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن خيبة أمله بعدما اسقطت المحكمة العليا الخميس قراره بفرض الزامية التلقيح ضد فيروس كورونا على الشركات المتوسطة والكبيرة، أو إجراء فحوصات كشف الإصابة بكوفيد-19 لموظفيها.

وقال بايدن في بيان "خاب ظني لأن المحكمة العليا اختارت تعطيل إجراءات منطقية تنقذ ارواحا لموظفي الشركات الكبرى" ودعا أصحاب العمل "إلى القيام بما هو مناسب لحماية صحة الأميركيين والاقتصاد".