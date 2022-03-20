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ليما: ارتفع عدد قتلى انزلاق التربة الذي جرف منازل مشيّدة على سفح تل الثلاثاء في قرية في شمال البيرو إلى ثمانية، بعدما عثر المنقذون على جثة طفل الاحد على ما أعلنت الحكومة.

وقال وزير الدفاع خوسيه لويس غافيديا "ببالغ الأسى أريد أن أبلغكم بأننا استخرجنا جثة طفل يبلغ ثلاث سنوات في قرية ريتاماس حيث حصل انزلاق تربة قبل أيام".

وأضاف "سنواصل تقديم دعمنا للعائلات المتضررة من هذه المأساة".

وأعلنت وزارة الدفاع في بيان أنه مع هذا الاكتشاف، يرتفع عدد قتلى انزلاق التربة الثلاثاء إلى ثمانية.

وأشار الدفاع المدني إلى أن عمليات البحث عن المفقودين الثمانية انتهت الأحد وستركز الآن على تنظيف المنطقة وتأمينها.

وحصل انزلاق التربة الثلاثاء في قرية ريتاماس التي تسكنها بشكل رئيسي عائلات عمال مناجم. وهي تقع على مسافة 16 ساعة برا من العاصمة الإقليمية تروخيّو الواقعة على مسافة 500 كيلومتر شمال ليما.

وأوضح غافيديا أن عدد المنازل التي دفنها انزلاق التربة بلغ "حوالى سبعة".

وهذه ليست المرة الاولى التي تواجه فيها ريتاماس مأساة مماثلة. ففي العام 2009، أسفر انزلاق تربة عن مقتل 13 شخصا من بينهم طفل.

وتحدث انزلاقات التربة بانتظام خلال موسم الامطار في منطقة الأنديس في البيرو وفي أجزاء أخرى من أميركا الجنوبية حيث من الشائع بناء المنازل في مناطق خطرة مثل سفوح التلال.