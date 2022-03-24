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واشنطن: أعلنت شركة الأدوية الأميركية موديرنا الأربعاء أنها ستطلب ترخيصا للقاحها المضاد لكوفيد للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين ستة أشهر وست سنوات بعدما أثبتت تجارب أنه آمن وادى الى استجابة مناعية قوية.

أدت جرعتان من 25 ميكروغراما للأطفال في هذا العمر الى مستويات من الأجسام المضادة مماثلة للمستويات التي حققتها جرعتان من 100 ميكروغرام لدى الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما.

على أساس هذه البيانات، أعلنت موديرنا أنها ستقدم طلبات ترخيص لدى إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة "اف دي ايه" والوكالة الأوروبية للأدوية وهيئات ناظمة أخرى في الأسابيع المقبلة.

نبأٌ سار

وقال المدير العام لموديرنا ستيفان بانسيل في بيان إن النتائج "تشكل نبأ سارا لأهالي الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات" مضيفا "لدينا الآن معطيات سريرية حول أداء لقاحنا لدى الأطفال الذين تبلغ أعمارهم ستة أشهر وصولا الى الراشدين الأكبر سنا".

لكن موديرنا أشارت الى فعالية متدنية نسبيا للقاح ضد الالتهابات، نظرا لأن تجاربها جرت خلال موجة متحورة أوميكرون.

بلغت فاعلية اللقاح لدى الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين ستة اشهر وسنتين 43,7% و 37,5% لدى من تراوح أعمارهم بين سنتين وست سنوات.

تجري موديرنا التي أوضحت أن هذه المعدلات مماثلة لتلك التي سجلت لدى الراشدين، تقييما على جرعة ثالثة لرفع هذه المستويات.

تجربة

شملت التجربة 11700 طفل في الولايات المتحدة وكندا بينهم 4200 تراوح أعمارهم بين سنتين وست سنوات و 2500 طفل تراوح أعمارهم بين ستة أشهر وسنتين.

أضافت موديرنا انه بعد التشاور مع إدارة الغذاء والدواء، ستطلب أيضا ترخيصا لجرعتين من 50 ميكروغراما للاطفال بين ست سنوات و 11 عاما وانها ستقوم بتحديث طلب الترخيص المقدم بشان شريحة الأطفال الذين تراوح أعمارهم من 12 الى 17 عاما.

سبق أن أجازت الوكالة الأوروبية للأدوية وهيئات ناظمة اخرى لقاح موديرنا لهذه الفئات.

الشهر الماضي، أرجأت إدارة الغذاء والدواء مداولاتها بشأن ترخيص لقاح فايزر/بايونتيك لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات معتبرة انها بحاجة لبيانات إضافية حول الجرعات الثالثة. وقالت الشركات إنها تتوقع أن تكون البيانات جاهزة بحلول نيسان/ابريل.