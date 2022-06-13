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اوتاوا: أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الاثنين إصابته للمرة الثانية في أقل من خمسة أشهر بفيروس كورونا، مشيرا الى أنه بحالة جيدة لكنه يعزل نفسه.

وقال ترودو على تويتر "جاءت نتيجة اختباري لكوفيد-19 ايجابية. سوف اتبع ارشادات الصحة العامة وأعزل نفسي (...) أشعر أني بخير".

وكان ترودو الذي تلقى الجرعات الثلاث من لقاح كوفيد قد أصيب بالفيروس في نهاية كانون الثاني/يناير.

لقاحات

وجاءت إصابة ترودو للمرة الثانية في أعقاب رحلته إلى الولايات المتحدة لحضور قمة الأميركيتين، وهو استغل إعلان إصابته للترويج مجددا للقاحات كوفيد، قائلا إن افتقاره إلى الأعراض الشديدة يعود" لأنني تلقيت جرعات اللقاح".

وحض رئيس الوزراء الكندي الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح بعد على القيام بذلك، وايضا "الحصول على جرعة تعزيزية"، قائلا "دعونا نحمي نظام الرعاية الصحية لدينا وبعضنا البعض وأنفسنا".

وفي كانون الثاني/يناير غاب ترودو عن حضور جلسة انعقاد البرلمان بعد عطلة عيد الميلاد لإصابته بالفيروس مع اثنين من أبنائه.

احتجاجات

وقبل أيام من ذلك عمّت كندا احتجاجات كبيرة بقيادة سائقي الشاحنات المعارضين للقاحات، واستمر تعطيلهم العاصمة لأسابيع قبل أن تعلن الحكومة حالة الطوارئ وتقوم الشرطة بإزالة معسكر الاعتصام الخاص بهم أمام البرلمان.

وفي بداية انتشار كوفيد-19 في آذار/مارس 2020، اضطر ترودو أيضا إلى عزل نفسه مدة 14 يوما بعد أن ثبتت إصابة زوجته صوفي بالفيروس عقب عودتها من رحلة إلى لندن.

وسجلت كندا تراجعا في الإصابات في معظم أنحاء البلاد وفقا لمسؤولي الصحة العامة.

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