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جاكرتا: سجّلت إندونيسيا أول إصابة بجدري القردة لدى رجل يبلغ من العمر 27 عامًا كان عائدًا من خارج البلاد، حسبما أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية السبت.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإندونيسية محمد سياحريل إن المريض "لديه وعي كبير ومعرفة بالمرض".

وأوضح "لذا حين ظهرت عليه العوارض، لجأ فورًا إلى الطبيب. عادت النتيجة ايجابية خلال النهار"، لافتًا إلى أن المريض معزول حاليًا في العاصمة جاكرتا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 23 تموز/يوليو أعلى مستوى من التأهب، وهي حالة طوارئ للصحة العامة على مستوى دولي، لتعزيز مكافحة المرض.

والعوارض الأولى للإصابة بالمرض هي حمى شديدة وآلام في العضلات وتضخم الغدد الليمفاوية وطفح جلدي يشبه طفح جدري الماء.

ووصل المريض إلى إندونيسيا في الثامن من آب/أغسطس وظهرت عليه حمى وطفح جلدي بعد أسبوع.

ورفض الناطق باسم وزارة الصحة الكشف عن البلد الذي جاء منه المريض.

في جنوب شرق آسيا، أكّدت سنغافورة تسجيل أكثر من عشر إصابات، فيما سجلت أيضًا تايلاند والفيليبين إصابات أولى على أراضيهما.

وفيما يمكن أن ينتقل الفيروس من الحيوان إلى الإنسان، يشدد خبراء منظمة الصحة العالمية على أن انتشاره مؤخرًا يتسبب به الاتصال الجسدي بين البشر.

ودعت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع المصابين بجدري القردة إلى تجنب تعريض الحيوانات للفيروس، بعد تسجيل حالة انتقال عدوى من إنسان إلى كلب في باريس.