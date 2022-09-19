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واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في مقابلة بثتها محطة "سي بي إس" الأحد أن جائحة كوفيد-19 "انتهت" في الولايات المتحدة.

وقال بايدن لبرنامج "60 دقيقة" إن "الجائحة انتهت. ما زلنا نواجه مشكلة مع كوفيد. ما زلنا نقوم بعمل كثير في هذا الملف... لكن الجائحة انتهت".

وأضاف "إذا لاحظتم، لا أحد يضع كمامات. يبدو الجميع في حالة جيدة جداً. لذاً أعتقد أن (الأمور) تتغير".