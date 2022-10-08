أوبتيموس.. إنسان في شكل روبوت يواجه تحديات

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لفت "أوبتيموس" أنظار الجميع وحاز على إعجاب جماهير تسلا وإيلون ماسك، بعد الكشف عنه في ولاية كاليفورنيا، باعتباره نموذج أولي لروبوت بشري.

استمتع الجميع بالعرض، لكنهم تساءلوا عن السبب، بغض النظر عن عامل الانبهار، في أن أوبتيموس شبيها مماثلا للإنسان.

وبينما يكره المعجبون أي انتقادات ملموسة، قال ماسك إن أوبتيموس ليس جاهزا لطرحه في الأسواق حتى عن قريب.

والحجة المقدمة، هي أن البشر أفضل تجهيزا للعمل مع الأدوات البشرية، في البيئات البشرية. وقد يشعر الناس براحة أكبر في التفاعل مع شيء يشبههم قليلاً. وبالطبع يبدو الروبوت رائع. فإلى أي حد يعتبر أوبتيموس عملي؟

العجلات أفضل

يقول أوين نيكلسون، الرئيس التنفيذي لشركة سلامكور، المتخصصة في الرؤية التي تعتمد على أجهزة الاستشعار: "تعمل الكثير من الشركات في مجال الروبوتات البشرية لأنه من المثير للجمهور رؤيتها".