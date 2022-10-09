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إيلاف من بيروت: نصح أحد خبراء الصحة البريطانيين بضرورة توخي الحذر عند تناول أطعمة ومشروبات "الحمية" أي لا تسمّن، قائلاً: "قد تجعلك في الواقع أكثر بدانة".

وأضاف "تيم سبيكتور"، أستاذ علم الأوبئة الوراثية في كلية كينغز كوليدج في لندن، لصحيفة "ذا صن" البريطانية، إن البدائل الصحية قد تضر أكثر مما تنفع.

أضاف سبيكتور: "هناك العديد من الأساطير التي عفا عليها الزمن، واستفادت منها صناعة المواد الغذائية ، وأدت إلى مستويات قياسية من السمنة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وكتب سبيكتور في صحيفة ديلي ميل: "أنا مقتنع بأن مشروبات الحمية ليست هي الحل أيضًا".

وتابع أن المحليات الصناعية المستهلكة في مشروبات الحمية قد لا تكون أقل صحة صحية مما كما يعتقد البريطانيون.

"على الرغم من أن شركات المواد الغذائية تُعدها بديلاً صحياً، إلا أنها بعيدة كل البعد عن ذلك"، معترضاً على الادعاءات القائلة إن "جميع السعرات الحرارية متساوية، فالأطعمة منخفضة السعرات الحرارية جيدة، والمحليات الصناعية صحية ومستويات المعالجة العالية غير ضارة".

المشروبات الصناعية

حذر هذا العالم، الذي يعمل على كشف أسرار التمثيل الغذائي للطعام، البريطانيين من "تراجع الأدلة" على فوائد المشروبات منخفضة السكر. ووجدت الدراسات أن المحليات الصناعية المستخدمة في مشروبات الحمية أقل صحية بكثير مما كان يُعتقد من قبل.

في حين أن الخيارات منخفضة السعرات الحرارية قد لا تضيف بشكل مباشر إلى سعراتك الحرارية اليومية، فإن إحدى الآليات المحتملة لكيفية تسببها في زيادة الوزن.

قد يخدع المذاق الحلو الموجود في المشروبات عقل الإنسان ليعتقد بأن أن هذه المشروبات ستمد الجسم بالطاقة، ما يؤدي إلى إرسال إشارات إلى هذا الجسم ليتناول المزيد من الطعام محاولاً استعادة الطاقة التي كان يتوقع الحصول عليها.



في وقت سابق من هذا العام، وجدت دراسة أجراها المركز الوطني الألماني للسرطان أن البالغين الذين يتناولون المُحليات يصابون "بتغيرات مميزة أساسية جدًا "في تكوين وظيفة جراثيم الأمعاء"، حيث من المحتمل أن تؤدي المشروبات إلى إصابة الإنسان بمرض السكري.

قد يكون عدم التوازن الجرثومي هذا تفسيرًا آخر لتأثير السمنة، حيث تؤدي صحة الأمعاء دورًا مهمًا في عملية التمثيل الغذائي لدينا.

وجبات النظام الغذائي

استهدف أستاذ علم الأوبئة الوراثية في كلية كينغز كوليدج ما يسمى بـ "وجبات النظام الغذائي"، وشرح كيف يمكن أن يكون لها تأثير معاكس بجعلك أكثر جوعًا.

قال: "كنا نعتقد أن السيئة الوحيدة في الأطعمة فائقة المعالجة مثل حبوب الإفطار المحلاة، والمثلجات، والأنواع المعلبة من الحساء والصلصات المعبأة والصلصات، ورقائق التورتيلا هو أنها تحتوي على الكثير من الدهون والسكر والملح.

"لكننا تجاهلنا حقيقة أن هذه الأطعمة تفتقر تمامًا إلى البنية الطبيعية، والمعروفة أيضًا باسم مصفوفة الغذاء، وتتكون من العديد من المواد الكيميائية، التي تجعلنا نشعر بالجوع، وترتبط بزيادة خطر الإصابة بالأمراض . والموت المبكر، كما هو موضح في العديد من الدراسات المنشورة ".

وبحسب سبيكتور قد تؤدي الأطعمة المصنعة التي تحمل علامة "حمية" إلى الإفراط في الأكل.

أضاف خبير التمثيل الغذائي أن السكريات التي تتكون منها الأطعمة المعالجة بأعلى درجات الحرارة (UPFs) قد تؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام، حتى لو تم الإعلان عنها كأطعمة "للحمية".

تابع: "مشكلة أخرى مع الأطعمة المعالجة بأعلى درجات الحرارة هي أن السكريات الموجودة فيها متوافرة بسهولة حيث تم" تجريدها " من مصفوفة طعامها الطبيعية وتسبب المزيد من قمم السكر والانخفاضات التي تؤدي إلى آلام الجوع، وبالتالي الإفراط في تناول الطعام".

لسوء الحظ، بالنسبة إلى البريطانيين إلى البريطانيين النباتيين الذين يعتقدون أن نظامهم الغذائي الخالي من اللحوم يساعدهم على تجنب هذه المخاطر، أولئك الذين يعتمدون على اللحوم المزيفة المصنعة بشكل كبير هم في خطر.

اكتشفت دراسة من المجلة الأميركية للتغذية السريرية أن النباتيين الذين يستهلكون الأطعمة المعالجة بأعلى درجات الحرارة والخالية من اللحوم معرضون لخطر الوفاة المبكر مثل أولئك الذين يأكلون اللحوم الحمراء.

لنظام غذائي صحي

الزبدة الطبيعية

يقترح سبيكتور استخدام الزبدة الطبيعية أو زيت الزيتون البكر الغني بالبوليفينول بدلًا من السمنة الصناعية غير المليء بالدهون غير المشبعة؛ نظرًا لارتباطها بارتفاع نسبة الكوليسترول وخطر الإصابة بأمراض القلب.

تجنب رقائق البطاطس "الصحية"

على الرغم من انخفاض محتوى السكر والملح، إن العديد من رقائق البطاطس "الصحية" يجب تجنبها لاحتوائها غالبًا على أكثر من 14 مكونًا ومستحلبًا ونكهات.

خس "آيس بيرغ"

على الرغم من كونه أحد أكثر حشوات السلطة شيوعًا، يبقى خس "آيس بيرغ" أحد أقل خيارات الخس المغذية. وبدلاً من ذلك، اختر الأوراق الملونة، التي تحتوي على كمية غذائية أقوى بكثير. قال تيم: "إذا كنت تعتمد على خس الآيس بيرغ بمعدل واحد من خمسة في اليوم ستحتاج إلى 500 في اليوم".

المكسرات

أشار خبير التغذية إلى دراسات أكدت أن المكسرات يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسمنة بنسبة 20 في المئة، إذا تناول الإنسان خمس حصص في الأسبوع. إذ يمكن لمحتواها العالي من البروتين والألياف أن تجعلك تشعر بالشبع بشكل أسرع، ويمكن أن يكون لها فوائد على نظام التمثيل الغذائي.

لا تنسَ البرقوق

قد لا يكون البرقوق "الخوخ المجفف" الفاكهة المفضلة لدى الجميع، لكنه يقدم مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، إلى جانب سمعته كعلاجاً للإمساك، فهو مساعدٌ على الهضم، ومغذِّ، ويحتوي على كمية صحية من الألياف.