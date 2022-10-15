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بيروت: انتشر مقطع الدكتورة كاترينا كورتيفا وهي تزيل العدسات اللاصقة من عين امرأة متقدمة في السن بسرعةٍ فائقة على الانترنت، وتخطى المليون عدد مشاهديه.

وهو مقطع غريب يوثّق حالة نادرة لسيدة نست 23 عدسة لاصقة في عينها، وفق ما شرحت الطبيبة لمتابعي صفحتها على إنستغرام.

وقالت الطبيبة، ان المريضة وضعت مجموعة من العدسات اللاصقة لمدة 23 يوما على التوالي، وكانت تنسى أن تزيل القديمة قبل النوم، ثم تضع الجديدة في الصباح، مما أدى إلى تراكمها في عينيها لمدة 23 يوما".

وقالت: "كان علي استخدام أداة جراحية دقيقة للغاية، ملقط مجوهرات، لإزالة كل العدسات اللاصقة المتراكمة".