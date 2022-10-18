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تحتل وجبة الإفطار أهمية كبيرة في التمثيل الغذائي. فمن يبدأ يومه مع وجبة فطور مميزة، سيكون عمل جسمه منظماً، ما سيعطيه نشاطاً ويساعده على فقدان الوزن.

ويعتبر البيض عنصراً مهماً في وجبة الصباح، خاصة لمن يتبعون حمية غذائية. ذلك لأنه يعطي شعوراً بالشبع.

فالبيضة المسلوقة تحتوي على حوالي 6,4 جرام من البروتين وحوالي 66 سعرة حرارية، وعند تناولها كوجبة إفطار، ستكبح الرغبة في تناول وجبات خفيفة غير صحية أثناء النهار.

وفيما يشجع معظم اختصاصيي التغذية على تناول وجبة إفطار غنية بالبروتين، ينصحون في الوقت نفسه بتناولها مع الخضار لإعداد وجبة مفيدة ومتكاملة.

ويمكن تناول البيض على سبيل المثال مع جبن البارميزان أو السلمون المدخن مع رشة من الفلفل الحار.

ويفضَّل الاطباء اختيار البروتين قليل الدهن مثل الأسماك الزيتية أو الديك الرومي، واستخدام اللحوم المصنعة باعتدال، مثل السلامي أو النقانق.