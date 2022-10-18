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ستوكهولم: في بلد الناشطة البيئية الأبرز غريتا تونبرغ، تضم الحكومة السويدية الجديدة التي قدمت الثلاثاء وزيرة للمناخ تبلغ 26 عاماً، وهي أصغر من يشغل حقيبة وزارية في تاريخ الدولة الاسكندنافية.

وفي اليوم التالي لانتخابه من البرلمان، قدم رئيس الوزراء المحافظ الجديد أولف كريسترسون فريقه المكون من 24 عضوا.

ورومينا بورمختاري المولودة في تشرين الثاني/نوفمبر 1995 والتي لا خبرة كبيرة لديها في قضايا المناخ، هي عضو في الحزب الليبرالي من اليمين الوسط الذي كانت ترأس فيه فرع الشباب حتى وقت قريب.

وقد برزت من خلال انتقادها بانتظام التقارب بين اليمين وحزب "ديموقراطيي السويد" قبل تشكيل الائتلاف للانتخابات التشريعية في 11 أيلول/سبتمبر.

وتسلّمت هذه الشابة المولودة في عائلة من أصل إيراني في ضواحي ستوكهولم، حقيبة المناخ والبيئة لتحطّم بذلك الرقم القياسي السابق لأصغر وزير في السويد (27 عاما).