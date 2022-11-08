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شرم الشيخ (مصر): أطلق "تحالف دولي للصمود في وجه الجفاف" الذي يطال عدداً متزايداً من مناطق العالم جراء الاحترار المناخي، الاثنين على هامش مؤتمر الأطراف حول المناخ في شرم الشيخ في مصر.

برعاية الرئيس السنغالي ماكي سال ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز سيضم هذا التحالف أكثر من 25 دولة و20 هيئة وهدفه تحسين الاستجابة المسبقة بدلاً من الاستجابة الطارئة.

ويتعرض المزيد من مناطق العالم لموجات جفاف بسبب التبدل المناخي، مع ارتفاع عددها بنسبة 30 % منذ العام 2000 وفقاً للأمم المتحدة.

وقال سانشيز وسال في بيان "قدرتنا على الصمود في وجه التغير المناخي رهن بصمود أراضينا. تتمثل مهمة التحالف بإعطاء دفع سياسي حتى تصبح مقاومة الأراضي للجفاف والتغير المناخي واقعا بحلول العام 2030".

ورأى ابراهيم ثيواو السكرتير التنفيذي لاتفاقية التصحر في الأمم المتحدة من جهته أن الجفاف "يجب ألا يؤدي بالضرورة إلى كوارث إنسانية. الحلول متوافرة" داعيا إلى "التحلي بالارادة السياسة" لتنفيذها.

وسيستفيد هذا التحالف الجديد من تمويل أولي من خمسة ملايين يورو توفرها إسبانيا لاطلاق المشروع ولحشد الدعم الإضافي ولا سيما مشروع للرئيس الكيني وليام روتو لغرس خمسة مليارات شجرة في السنوات الخمس المقبلة و10 مليارات على 10 سنوات.