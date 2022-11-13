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تؤكد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستستمر بحالة الطوارئ الصحية العامة لجائحة كوفيد-19 مما يسمح لملايين الأميركيين بإجراء اختبارات وتلقي اللقاحات والعلاجات مجانا حتى أبريل\ نيسان من العام 2023.

ويأتي هذا القرار كإجراء استباقي وسط التوقعات بارتفاع زيادة الإصابات بفيروس كورونا في فصل الشتاء.

وكانت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية قد وعدت بإعطاء الولايات إشعارا قبل 60 يوما من السماح بانتهاء حالة الطوارئ الصحية، وهي لم توجه إخطارات تُنذر بوقف حال الطوارئ في البلاد حتى اليوم. ما يعني ضمنا تمديد حال الطوارئ تحسبا لزيادة عديد الاصابات المتوقع ذروتها في يناير\ كانون الثاني المقبل.

وفيما أشارت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى انخفاض عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا لما يزيد عن 41284 في المتوسط اعتبارا من التاسع من نوفمبر\ تشرين الثاني، قالت أن 335 شخصا يموتون يوميا بسببه.

هذا وتوقع معهد القياسات الصحية والتقييم بجامعة واشنطن في تحليل قدمه بتاريخ 21 أكتوبر \ تشرين الأول ارتفاع عديد الإصابات اليومية في الولايات المتحدة ببطء إلى ما يقرب من 70 ألفا بحلول فبراير\شباط، بخلاف حالات الوفاة المتوقع حدوثها عند نفس المستوى تقريبا.



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